2020年中国急诊介入论坛在京召开

9月25-26日，由北京大学第三医院、航天中心医院、大连市中心医院联合主办的“2020中国急诊介入论坛暨中国医师协会腔内血管学内脏动脉专委会第五届学术会议”在北京、大连两地召开，会议进行线下、线上同步实时直播。

自2008年北京大学第三医院李选教授、郑亚安教授倡导发起中国急诊介入论坛起，已成功举办五届论坛。此次由三家医院联合举办，旨在让各学科间相互影响、协助、渗透，共同提高全国介入、急诊、护理等学科交融发展，使过去认为不宜治疗或技术上难以治疗的疾病成为可治之症，为人民健康保驾护航。

据悉，本次大会共设三个分会场十个板块，设讲题130余个。大会执行主席航天中心医院副院长丁明超、大连中心医院介入科主任高众、北京大学第三医院介入血管外科李天润共同主持了此次学术会议。

会上，多地多位专家围绕出血疾病、门脉高压、急性动脉缺血、血栓栓塞性疾病专场、肝胆疾病、周围血管疾病、主动脉综合症、急性脑血管病、介入护理、妇儿急诊介入治疗分享急诊介入的经验和成果，讨论并规范各种急症介入治疗上的适应症、禁忌症、优势和局限，优化急诊介入绿色通道流程。

同时，三家护理团队举办的急诊介入护理论坛，汇聚30多位北京、大连的护理专家则将会议推向高潮，精彩呈现各家介入护理亮点，内容涵盖外周介入护理、神经介入护理、心脏介入护理、病房围术期管理等相关内容，积极推动介入护理体系建立。

会上，专家表示，急救医学的特点就是通过最少的病情资料,在最短的时间内,以最敏捷的思维,果断决策,然后用最有效的方法对患者进行救治，介入医学技术以创伤小、见效快多年来在缺血性疾病、出血性疾病、血栓性疾病、门脉高压治疗等方面优势凸显，急诊介入微创治疗的急救效果得到了社会的认可，逐渐与急诊医学相结合，建立各种危急重症疾病的绿色通道，诊断与治疗同步进行，真正实现了“急诊”。在众多专家团队的努力下，介入在创伤医学、危重症急救领域服务国家战略需求，引领学科发展，“健康中国”建设过程中必将做出新的贡献。