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“南京市中药现代化科普教育示范基地”落户中科健康产业集团

2020年09月27日13:59 来源：人民网-人民健康网

近日，南京市科技局发布《关于认定第十五批南京市科普教育示范基地名单的通知》，中科健康产业集团获批“南京市中药现代化科普教育示范基地”，被认定为市级科普教育示范基地。

中科集团负责人介绍，结合自身在中药现代化领域的优势专长，中科集团多措并举，向社会敞开中药科普大门，为推动中药现代化科学的普及贡献绵薄之力。中科集团组建了由中国科学院研究员冯敏教授带队的20人规模专业团队，面向社会大众开展宣传；开放了位于南京市中科路8号园区内的部分场所，包括中药现代化生产馆、企业馆、研发实验中心、GMP标准中药部分生产线及中科药物园等，为群众感受中药现代化、提升科技知识提供了专业平台。

“迄今，中科产业园区已有逾十万人参观，大家可以走进中科药物园，了解300多种名贵中药材的药用价值；在中科中药现代化生产馆，借助动画、模型及3D打印技术，感受传统中药与现代科学技术的结合；在生产车间近距离观看生产过程、原料与成品的检验环节，切实感受现代化中药产品高科技含量、高标准、高品质。”中科集团负责人说。

(责编：许晓华、杨迪)


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