9月25日-27日，第二届中国中西融合儿童健康大会在京举行，“儿童健康中国行”也在本次大会正式启动。

据活动负责人介绍，儿童健康中国行项目由中国人口福利基金会妇女儿童关爱工程发起，首批启动的公益项目包括中国儿童哮喘行动计划、儿童发热规范诊疗、儿童功能性胃肠病消化直通车，项目聚焦“哮喘、发热、功能性胃肠病”三种最为常见的儿童疾病，开展科普宣传、义诊普查、继续教育、药物研究、诊疗规范等公益活动。

康德药业负责人介绍，浙江康德药业集团股份有限公司将与“中国儿童哮喘行动计划”公益团队一起做好如下四方面工作：

1. 开展“中国儿童哮喘行动计划健康行大型系列公益教育活动“，包括编制”中国儿童哮喘行动计划百问百答“科普读物、开展中国儿童哮喘行动计划公益健康讲堂，拓展中国哮喘儿童行动计划在基层医院、校园、社区等领域的培训，逐步形成中国儿童哮喘行动计划公众宣传及科普教育的长效机制；

2. 研究编制《中西医儿童哮喘规范诊疗与管理专家共识》，在“GINA 2020”的基础上，深入挖掘中医药在儿童哮喘防治中的临床价值和有益措施，优化完善中国儿童哮喘行动计划中医领域的治疗与管理方案，提升中西医结合防治儿童哮喘诊疗水平；

3. 更新完善《儿童哮喘门诊标准化建设和规范化管理》要求，推动儿童哮喘规范门诊在中医系统中的建设；

4. 通过互联网工具和手段，逐步建立儿童哮喘的专病数据库以评估、修订、完善中国儿童哮喘行动计划的工作内容和落实方法。