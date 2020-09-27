应对突发公卫事件 北京防治双线发力

9月25日，北京市十五届人大常委会第二十四次会议表决通过《北京市突发公共卫生事件应急条例》后，北京市卫生健康委新闻发言人高小俊介绍，为更好地应对突发公共卫生事件，北京市下一步将在疾病预防控制体系建设、提升重大疫情救治能力等防治两端持续发力。

高小俊介绍，北京市将从4个方面加强疾病预防控制体系建设。在副中心建设市疾控中心新址，推进市区两级疾控机构标准化建设，全面提高疾控机构的建设水平。强化街道（乡镇）和社区（村）公共卫生工作职责，推进街乡配备具备公共卫生专业背景或工作经历的工作人员。制定医疗机构公共卫生清单，强化医疗机构疾病预防控制职责，开展公共卫生机构和二、三级医疗机构间交叉培训，构建医防融合机制。加强传染病、流行病学、检验检测等重点专科建设，培养疾病预防控制领域领军人才；建立市属医科类高校供需对接机制，培育公共卫生和临床医学相贯通的复合型人才；加强激励与考核，持续调动疾控人员工作积极性、创新性。

高小俊介绍，北京市在提升重大疫情救治能力方面，也将推出4项举措。

——优化传染病医疗救治资源配置。确定“3+2”传染病医院布局，即首都医科大学附属北京地坛医院、首都医科大学附属北京佑安医院、中国人民解放军总医院第五医学中心负责常规传染病救治，中日友好医院作为外籍患者救治的备用定点医院，北京小汤山医院作为战备救治基地，日常作为临床和应急培训及康复和筛查基地。同时，已规划建设北京佑安医院新院作为市公共卫生救治中心。

——开展医疗机构发热门诊标准化建设。计划到2021年年底，全市二级以上公立医疗机构完成发热门诊规范化建设；到2022年年底，其他类型二级以上医院全部完成发热门诊规范化建设。

——加强负压病房和重症监护病房建设。计划到2022年，全市负压病房增至700间，其中负压重症监护病房不少于150间，每个区级医院不少于10间。加强生命监测和支持设备配置，提高危重症救治成功率。目前，北京地坛医院、北京佑安医院、北京小汤山医院已完成负压病房改造；各区计划3年新增负压病房255间，含重症57间，建设工作已在进行中。

——加强重大疫情救治重点专科建设。将与重大疫情救治相关的呼吸、重症、感染及流行病学、检验检测等10个专科作为医疗卫生机构重点建设项目，通过人员技术培训、设施设备更新、国内外学习交流、创新性研究和成果转化等，促进相关学科能力达到国内国际先进水平。（记者崔芳 特约记者姚铁男）