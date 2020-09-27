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乌克兰新增确诊再创新高 总统称正受第二波疫情冲击

2020年09月27日08:53 来源：中国新闻网

中新社努尔苏丹9月26日电 基辅消息：据乌克兰卫生部发布的最新数据，截至当地时间26日，乌克兰过去24小时新增新冠肺炎确诊病例3833例，再次刷新疫情以来单日新增确诊纪录。乌总统称正在受到第二波疫情的冲击。

乌卫生部统计数据显示，该国截至26日累计确诊195504例，治愈85133例，死亡3903例，目前仍有106468例在接受治疗。

自9月中旬以来，乌克兰每日新增确诊人数不断攀升，疫情形势趋于严峻。据乌通社报道，乌总统泽连斯基25日表示，乌克兰目前正在面临新冠疫情的第二波冲击。

泽连斯基表示，目前，全球包括乌克兰在内的许多国家，疫情形势正在加剧，感染新冠病毒的患者数量日益增加，“为了更好地应对疫情，乌克兰目前将暂不开放国家边境”，“还不能允许外国国民进入乌克兰”。

泽连斯基未明确指出边境关闭政策还将持续到何时。他表示，“我们不能冒让国民和外国人失去健康的风险，因此直到疫情稳定后才会开放。”据悉，疫情发生后，乌克兰于3月16日宣布关闭边境并暂停国际常规航空客运业务，自6月15日起有所松动，恢复了部分国际客运。

疫情下的对内对外隔离措施明显影响了人员流动。乌国家统计署近日公布的统计数据显示，今年1至8月乌克兰运输公司运送旅客16亿人次，同比下降40%。其中铁路运输(含城市电汽火车)4590万人次，同比下降56.5%；汽车运输7.097亿人次，同比下降41%；空运310万人次，同比下降65.8%。

(责编：许心怡、许晓华)


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