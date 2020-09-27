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意大利拟加强风险国入境病毒检测 米兰防疫存隐患

2020年09月27日08:52 来源：中国新闻网

中新网9月26日电 综合欧联网消息报道，近期，欧洲多国疫情再度严峻。对此，意大利卫生官员称，将进一步加强风险国旅客入境病毒检测。在米兰，尽管疫情趋势仍在恶化，但仍有新冠感染者擅自外出。专家称，若不加强管理，将成为防疫隐患。

意大利拟加强风险国入境病毒检测

25日，欧盟卫生事务专员斯特拉·基里亚基迪斯警告称，欧盟有些国家的疫情已经比3月份还要糟糕，欧洲的疫情已再度变得非常严峻。

据报道，欧洲疾病预防控制中心最新疫情评估报告指出，目前意大利和德国的疫情仍然受控，属于低风险国家；奥地利、比利时、丹麦、荷兰、法国的疫情风险正在增加；西班牙、保加利亚、罗马尼亚、匈牙利为疫情高风险国家，这些地区的死亡病例正在大幅上升。

对此，意大利卫生部长罗伯托·斯佩兰萨表示，未来几个月防疫工作绝不会变得轻松，政府正在考虑扩大入境病毒检测风险国家名单。

米兰部分民众隔离期擅自外出影响防疫

日前，意大利确诊病例数持续增长。意大利米兰市流行病学和公共卫生负责人法西尼·马里诺表示，米兰平均每天大约新增500名左右的被隔离者。其中大部分人为确诊患者的密切接触者。

据报道，尽管疫情形势严峻，米兰很多感染者仍无视隔离规定，私自外出工作，或进行社交活动，还有人偷偷跑到国外度假，以逃避隔离。

马里诺指出，如果政府无法有效监控被隔离者擅自外出问题，任由感染者和潜在感染者在社会上自由流动，必将成为病毒传播的又一重大隐患。

根据伦巴第大区防疫管理规定，警方负责随时抽查感染者是否遵守隔离规定，隔离者擅自外出一旦被发现，将面临民事或刑事处罚。居家隔离者因健康原因或体检外出，须按规定做好防护措施且不得搭乘公共交通工具。

另据报道，意大利正式复课不足半个月，但已有417所学校相继出现新冠疫情。25日，意大利多地学生和教师走上街头，抗议仓促复课存在的各种防疫及教学问题。(博源、黄鑫)

(责编：许心怡、许晓华)


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