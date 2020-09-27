希腊医疗系统抗疫压力大 总理吁民众遵守防疫规定

中新网9月26日电 综合希腊《中希时报》报道，近期，希腊单日新增新冠确诊病例数连续出现三位数增长，给该国公立医院的应对能力带来巨大挑战。另一方面，尽管希腊政府一直在根据疫情形势做出相应部署，但是民众似乎并不买账。为此，希腊总理呼吁民众配合政府防疫措施，避免再度实施封锁措施。

希腊政府采取措施缓解公立医疗系统压力

报道称，目前，包括首都雅典在内的阿提卡地区依然是希腊新冠疫情防控的重点区域。希腊卫生部长基基利亚斯在接受采访时表示，雅典目前的新冠患者总人数预计超过900人。

关于此前媒体报道的重症监护病房床位紧缺的问题，基基利亚斯说，“我们已将医院重症病房的床位数量从557张增加到了941张，还将继续努力，争取达到1200张。另外，不少医院还将雇佣更多的长期工作人员以满足治疗需求。”

据报道，为缓解希腊公立医疗系统的压力，希腊卫生部24日公布了一项决定，将三级医疗保健中心和军用医院预留设施和床位，专门用于治疗感染新冠病毒的医务人员。如果公立医院病人数量超负荷，患者也将被转移到私立医院进行救治。

而这些为公共卫生系统提供服务的私立医院将得到政府的专项基金支持，该基金数额约3000万欧元，专门用于与疫情有关的紧急开支。

希腊重症监护协会负责人25日称，如果希腊疫情持续蔓延，希腊重症监护系统将承受前所未有压力。但她也同时指出，目前，希腊的重症患者仍然可以得到专业的护理。

总理呼吁民众配合政府防疫措施

民意调查机构Kapa Search在本月开展的一项关于新冠大流行的民意调查显示，24%的希腊民众称自己并没有严格遵守政府出台的防疫措施。

25日，希腊总理米佐塔基斯发表电视讲话，呼吁民众严格遵守防疫措施，在密闭空间内佩戴口罩、保持社交距离。他说，为遏制病毒扩散，公众要担负起应尽的责任，避免实施封锁措施。

同日，希腊公民保护部副部长表示，目前希腊还远未进入需要再次封锁的状态，但他强调政府仍需出台更多措施以应对疫情。

据报道，从26日起，供应酒类的售货亭和小超市将从午夜至凌晨5点关闭。涉及的区域包括：阿提卡、伊马夏、基尔基斯、佩拉、皮埃里亚、哈尼亚、伊拉克利翁、扎金索斯、莱斯沃斯和米克诺斯。另外，午夜至凌晨5点期间，仅允许药店和加油站营业。(张维、蔡玲)