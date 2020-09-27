热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

国家粮储局: 优质粮食工程成效明显 总投入超过815亿元

2020年09月27日08:51 来源：中国新闻网

　　中新网湖州9月26日电 (刘亮)“优质粮食工程”是一项重要的兴粮惠农利民工程。记者25日从国家粮食和物资储备局获悉，自2017年启动实施以来，该工程取得明显成效，总投入超过815亿元。

　　国家粮食和物资储备局新闻发言人钱毅25日晚在深入推进优质粮食工程新闻发布会上表示，自2017年优质粮食工程启动实施以来，各地谋划布局粮食产后服务体系、粮食质量安全检验监测体系、“中国好粮油”行动计划三个子项共8900多个项目。

　　官方对优质粮食工程投资持续加大。数据显示，中央财政连续四年累计安排补助资金近215亿元，带动地方各级财政和社会投资600多亿元，总投入超过815亿元。截至8月底，已完成5828个项目，建成4000多个粮食产后服务中心，新建和改造提升1500多个粮食质检机构，各省份支持建设389个“中国好粮油”示范县。

　　钱毅介绍称，到今年年底4000多个粮食产后服务中心全部建成后，将实现全国产粮大县全覆盖，所覆盖区域内的粮食损耗浪费和霉变损失平均降低4个百分点。

　　据介绍，优质粮食工程实施以来，在增加优质粮油产品供给，促进农民增收、企业增效、消费者受益，推动粮食产业高质量发展等方面取得明显成效。

　　以粮食产后服务促进提质减损带动农民增收为例，去年，山东省烘干处理粮食819万吨，助农增收1.6亿元；安徽省累计清理、干燥粮食400万吨，带动农民增收2亿多元；四川省清理烘干粮食130余万吨、存储165余万吨，助农增收超过1.5亿元，节粮减损近12万吨，折合约2.5亿元。

(责编：许心怡、许晓华)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn