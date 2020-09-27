国家粮储局: 优质粮食工程成效明显 总投入超过815亿元

中新网湖州9月26日电 (刘亮)“优质粮食工程”是一项重要的兴粮惠农利民工程。记者25日从国家粮食和物资储备局获悉，自2017年启动实施以来，该工程取得明显成效，总投入超过815亿元。

国家粮食和物资储备局新闻发言人钱毅25日晚在深入推进优质粮食工程新闻发布会上表示，自2017年优质粮食工程启动实施以来，各地谋划布局粮食产后服务体系、粮食质量安全检验监测体系、“中国好粮油”行动计划三个子项共8900多个项目。

官方对优质粮食工程投资持续加大。数据显示，中央财政连续四年累计安排补助资金近215亿元，带动地方各级财政和社会投资600多亿元，总投入超过815亿元。截至8月底，已完成5828个项目，建成4000多个粮食产后服务中心，新建和改造提升1500多个粮食质检机构，各省份支持建设389个“中国好粮油”示范县。

钱毅介绍称，到今年年底4000多个粮食产后服务中心全部建成后，将实现全国产粮大县全覆盖，所覆盖区域内的粮食损耗浪费和霉变损失平均降低4个百分点。

据介绍，优质粮食工程实施以来，在增加优质粮油产品供给，促进农民增收、企业增效、消费者受益，推动粮食产业高质量发展等方面取得明显成效。

以粮食产后服务促进提质减损带动农民增收为例，去年，山东省烘干处理粮食819万吨，助农增收1.6亿元；安徽省累计清理、干燥粮食400万吨，带动农民增收2亿多元；四川省清理烘干粮食130余万吨、存储165余万吨，助农增收超过1.5亿元，节粮减损近12万吨，折合约2.5亿元。