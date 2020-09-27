市场监管总局：开展景区客运索道、大型游乐设施安全检查

中新网9月26日电 据国家市场监管总局网站消息，中秋国庆假期即将来临，为保障群众旅游游乐安全，进一步加强景区客运索道、大型游乐设施等特种设备安全工作，近日，市场监管总局办公厅印发《关于加强中秋国庆期间景区特种设备安全工作的通知》，要求各地组织开展景区客运索道、大型游乐设施安全检查。

《通知》要求，各地市场监管部门要督促本辖区景区内客运索道和大型游乐设施使用单位，落实安全主体责任，针对中秋国庆节日期间客流量大、设备使用频次高等特点，对客运索道和大型游乐设施进行全面检查和维护保养，切实消除安全隐患。要完善应急预案，适时开展应急演练，及时做好事故应急救援。

《通知》强调，客运索道和大型游乐设施检验机构，要制定详细检验计划，合理安排检验日期和检验人员，严格按照安全技术规范和相关工作要求，做到“报检必检”。

《通知》强调，各地市场监管部门要在节前和节日期间组织开展针对性监督检查，对现场检查发现的问题要及时依法予以处置，发现设备存在重大安全隐患或不符合运行条件的，一律责令停止使用，切实保障客运索道和大型游乐设施等特种设备运行安全。

《通知》要求，各地市场监管部门要强化应急意识，严格落实在岗值班和信息报告制度，一旦发生重大事故或突发事件，要按照应急预案及时向当地政府和总局报告并进行妥善处置，切实保障特种设备安全运行。

目前，全国共有客运索道1078条、大型游乐设施2.51万台(套)。