电子社保卡推多项服务

人力资源和社会保障部发布的统计数据显示，截至今年6月份，全国电子社保卡签发已经突破2亿张。每7位社保卡持卡人中，就有1位同时申领了电子社保卡。

人社部电子社保卡工作负责人表示，电子社保卡是社保卡线上应用的有效电子凭证，与实体社保卡一一对应，由全国社保卡服务平台统一签发和管理。

与实体社保卡一样，电子社保卡全国通用，具有身份凭证、就医结算、缴费及待遇领取、金融支付等功能。“实体社保卡能做什么，电子社保卡就能做什么，而且还会增加扫码登录等电子社保卡独有功能。”该负责人表示。

记者注意到，新冠肺炎疫情防控期间，电子社保卡上线了很多“不见面服务”，如防疫健康信息码、返岗复工、政策查询、各地就业等；同时，通过对接国家社保公共服务平台和人社政务服务平台，实现更多线上业务的移动端办理，包括失业登记、失业保险待遇申领、就业创业证查询、职业资格证书查询、技工院校毕业证书查询、专技考试成绩查询、劳动人事争议在线调解申请等。

随着社保卡加快步入“电子化”时代，其功能也逐步从医保、养老领域向就业、技能培训等领域拓展。今年6月份，人社部配合职业技能提升行动的开展，基于电子社保卡推出职业技能电子培训券，在11省份、38地市开展试点。今年7月份，人社部又推出“就业在线”平台，形成全国一站式招聘求职服务入口，并通过电子社保卡提供移动端服务。

一些地区还充分发挥电子社保卡身份凭证功能，拓展用于智慧城市建设和其他公共服务。在天津，电子社保卡除提供个人社保权益单电子版查询、社保网上办事大厅查询、养老金测算等基础社保服务，同时还提供了就业创业、劳动关系、人才人事等多项业务的办理查询功能；海南电子社保卡新增毕业生报到功能，毕业生可通过官方渠道的电子社保卡界面，在线上办理毕业生报到及未就业实名登记业务；截至9月19日，安徽省电子社保卡签发量突破1000万张，社保卡作为全省惠农惠民补贴“一卡通”载体，实现21类100项惠农惠民补贴发放。

当然，电子社保卡的出现，并不意味着实体卡使用功能被弱化。人社部有关负责人表示，每个人的偏好不同，使用习惯不同，贯通实体卡与电子卡应用范围，让群众自主选择使用，将是人社部门的工作目标。

业内人士指出，未来要统筹规划好同一类民生服务卡的各项制度和服务管理模式，避免重复建设。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，未来应明确政府各部门在民生服务卡建设方面的责任及相应职能，对于功能相近或重复的民生服务卡，应予以及时整合取消，避免资源浪费。

（本报记者 韩秉志）