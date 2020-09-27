冷链失效？韩国逾百人接种暴露于常温的流感疫苗

韩国疾病管理厅25日说，初步调查显示105人被注射了曾被暴露于常温的流感疫苗。

韩国本月开始为部分民众免费接种流感疫苗，首批向医疗机构配送大约500万剂疫苗。但在配送过程中，部分疫苗未能按规定的冷藏温度储存，韩国政府22日下达暂停接种命令。

韩国疾病管理厅厅长郑银敬25日在记者会上说，首都首尔市、釜山市、全罗北道、全罗南道共105人接种了暴露于常温的疫苗，包含13岁至18岁的青少年。疾控部门已经将具体情况告知这些人，目前尚未发现有人出现不适反应。

郑银敬就未能严格管理疫苗流通向国民致歉，表示将继续调查疫苗冷链运输环节故障，观察接种人员身体状况。

据韩联社报道，全州市卫生站25日宣称179名市民被注射了问题疫苗，这一数据与疾病管理厅数据有出入。对此，郑银敬表示已着手调查全州市的情况，预计后续会继续修订数据。

流感疫苗应作冷藏处理，一旦暴露于室温环境，可能减弱免疫效果、增加患病风险。(杨舒怡)