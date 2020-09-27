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青岛密切接触者全部隔离观察 赴青旅客健康码不受影响

2020年09月27日08:38 来源：中国新闻网

记者26日从青岛市政府举行的新闻发布会上获悉，24日，青岛在对青岛港大港公司“应检尽检”人员进行定期例行检测时，发现2例新型冠状病毒肺炎无症状感染者。截至26日8时，青岛市已排查到密切接触者209人，已全部实行集中隔离观察。国庆假期期间，无论是青岛人外出旅游或是外地人来青岛，对健康码均无影响。

据青岛市疾病预防控制中心副主任张华强通报，截至26日8时，青岛市已排查到密切接触者209人，全部实行集中隔离观察，血清抗体检测结果均为阴性，其中147人完成第二轮核酸检测、62人完成首轮核酸检测，核酸检测结果均为阴性；已排查到密切接触者的密切接触者232人，全部实行集中隔离观察，核酸检测结果均为阴性；一般接触者、社区排查人群及相关从业人员151089人，已完成核酸检测139658份，结果全部为阴性；共采集冷链产品和环境样本26589份，已完成核酸检测21271份，仅在封存的该批进口冷链产品采集的1440份样本中检出阳性51份。

张华强表示，目前，2名无症状感染者在定点医院进行隔离观察，自己感觉没有任何不适症状，身体状况稳定，且CT检查未发现临床症状，IgM血清抗体检测结果阴性，属早期感染。

据介绍，本次疫情的主要特点是早发现，早处置，这得益于常态化疫情防控所采取的“应检尽检”定期检测制度。按照山东省统一部署，青岛市持续对14类重点人员实行“应检尽检”核酸检测，其中医疗卫生机构、口岸检疫、冷链食品等相关行业从业人员每14天检测1次。

目前，青岛已经开展了三轮“应检尽检”定期检测，累计检测重点人群57.31万人次，本次2名无症状感染者就是在对青岛港大港公司“应检尽检”人员进行定期例行检测时发现的。早发现对疫情早期处置，减少社区传播发挥了重要作用。

经专家组综合研判认为，从目前情况来看，本次疫情感染源头明确，传播链清晰，社区传播风险低，目前采取的防控措施精准有效。

张华强介绍说，国家对判定高中低风险地区的最新规定，是以新冠肺炎病例的确诊病例数作为判定标准，青岛目前发现的两例都是无症状感染者，不是确诊病例，所以不影响青岛市的疫情防控风险等级，无论是对青岛市民，还是对外地来青岛旅客，健康码没有影响，民众可放心来青岛度假或出门旅游。

下一步，青岛将在国家和省专家组的指导下，进一步细化各项防控措施，最大限度控制这次疫情风险，同时也为全国在控制输入性疫情方面提供借鉴和经验。(记者 胡耀杰)

(责编：许心怡、许晓华)


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