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青岛：完成核酸检测近14万份 结果全部为阴性

2020年09月27日08:37 来源：经济日报

　　针对山东港口青岛港2名装卸工人感染新型冠状病毒，青岛市已对151089名一般接触者、社区排查人群及相关从业人员开展核酸检测，已完成核酸检测139658份，结果全部为阴性。

　　青岛市疫情防控专家组组长、青岛市疾病预防控制中心副主任张华强介绍，截至9月26日8时，青岛市已排查到密切接触者209人，全部实行集中隔离观察，血清抗体检测结果均为阴性，其中147人完成第二轮核酸检测、62人完成首轮核酸检测，核酸检测结果均为阴性；已排查到密切接触者的密切接触者232人，全部实行集中隔离观察，核酸检测结果均为阴性。此外，青岛市采集冷链产品和环境样本26589份，已完成核酸检测21271份，其中，在2名装卸工人装卸过的进口冷链产品中检出阳性样本51份。这批进口产品尚未进入市场，已被全部封存。2名装卸工人均为无症状感染者，目前在定点医院进行隔离观察，身体状况稳定，CT检查未发现临床症状，血清抗体检测结果为阴性，属早期感染。

　　据了解，这2名无症状感染者是青岛市在对“应检尽检”人员进行定期核酸检测时发现的。按照山东省统一部署，青岛市持续对14类重点人员每隔14天进行一次核酸检测，包括医疗卫生机构、口岸检疫、冷链食品等相关行业从业人员。（记者 刘成）

(责编：许晓华、崔元苑)


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