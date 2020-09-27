“双节”假期出行集中 公安部发布交通安全预警

中新网9月26日电 据公安部交管局官方微博消息，国庆、中秋“双节”8天假期即将来临，全国将迎来集中出行高峰，道路交通安全风险加大。近日，公安部分析了近3年国庆、中秋期间交通出行和交通事故规律特点，对今年“双节”假期交通安全形势进行了分析研判，并发出交通安全预警提示。

据分析，今年“双节”期间全国道路交通将呈现以下特点：

一是假期首尾将出现高峰，潮汐式交通流特点明显。根据近年节日出行规律，预计“双节”假期出行高峰为假期前一日(9月30日)和首日(10月1日)，返程高峰在假期后两日(10月7日和8日)。假期首日以及每天傍晚时段交通事故突出，近3年，假期首日交通事故死亡占比最高，夜间18至21时交通事故死亡多发，死亡人数明显高于平日。

二是自驾出行集中，旅游交通安全风险上升。今年国庆、中秋“双节”假期时间长，群众旅游出行意愿强、需求大，加之出境旅游减少，预计今年“双节”假期国内旅游人数将明显增长，特别是自驾游、周边游需求大。假期旅游集中出行，对重点地区、重点景区、重点路段通行秩序和交通安全造成较大压力。

三是高速公路交通流量大，事故多发易发。假期高速公路实行小型客车免费通行政策，珠三角、长三角、京津冀、成渝等地区车流密集，高速公路易发生大范围、长时间的交通拥堵，甚至引发多车相撞、群死群伤事故，交通安全风险突出。近3年，假期高速公路交通事故死亡人数占比高出平日1.3个百分点。

四是农村生产生活出行增多，交通安全风险加大。假期农村走亲访友、民俗庆祝、赶集赶圩活动多，同时各地陆续进入秋收农忙季节，人流、车流将迎来高峰。低速货车、三轮汽车、拖拉机违法载人、面包车超员等严重违法肇事几率增大。

五是团雾天气多发，给交通安全带来不利影响。入秋后团雾增多，影响行车视线和安全驾驶，易导致多车相撞事故。

公安部提醒广大交通参与者，节日出行做好以下安全防范：

一是出行前应合理规划，避开交通拥堵。假期出行前请密切关注有关部门发布的出行安全提示、交通路况信息以及气象预报信息，合理安排出行时间和交通方式，尽量避开出行高峰时段和拥堵路段。假期高速公路、城市出入口附近道路拥挤，驾车出行切勿违法占用应急车道。

二是自驾过程中应安全为先，杜绝危险行车。自驾出行时，要全面检查车辆各项安全技术性能，特别是轮胎气压、刹车性能，驾驶人要保障充足休息；驾车时要安全文明行车，不争道抢行、强超强会，不接打电话、发送短信微信。汽车驾乘人员要自觉系好安全带，摩托车、电动自行车骑乘人员要戴好安全头盔。驾车经过急弯陡坡、长下坡、临水临崖路段及交叉路口，要注意减速慢行、按规定让行。探亲访友、聚餐聚会，要牢记开车不喝酒、喝酒不开车。

三是雨雾天气应减速慢行，降低交通意外。遇大雨、团雾等恶劣天气，要及时开启危险报警闪光灯、雾灯，降低车速，适当增大跟车距离，减少变道超车。遇紧急情况应提前采取减速措施，避免急踩刹车、急打方向，避免车辆侧滑侧翻、多车相撞。

四是客运车辆应守法运营，保障乘客安全。客运驾驶人发车前，要提示乘客系好安全带，切莫站外揽客、超员载客、违规载货。驾驶过程中要严格遵守交通安全法律法规，切勿疲劳驾驶、超速行驶、分心驾驶。旅游包车驾驶人应提前了解旅游线路沿线路况和天气，做到老路不大意、新路更小心。旅客乘坐客车出行一定要到正规客运场站，切勿乘坐私揽客源、无营运资质等“黑车”。如发现交通违法行为，可通过电话、微信、微博等途径向公安交管部门举报，共同维护节日良好交通秩序，安全出行，平安过节。