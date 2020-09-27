对结合开学入学教育 开展抗疫精神宣传作出部署

新华社北京9月26日电 日前，中央宣传部、教育部联合印发通知，对全国各类学校结合开学入学教育开展抗疫精神宣传作出部署。

通知指出，新冠肺炎疫情是新中国成立以来遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，14亿中国人民坚韧奉献、团结协作，构筑起同心战“疫”的坚固防线，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，彰显了中国精神、中国力量、中国担当，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。

通知要求，为弘扬伟大抗疫精神，深入开展爱国主义教育，各地宣传、教育部门要组织全国各类学校，结合秋季开学、新生入学教育，深入宣传习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话精神，深入宣传伟大抗疫精神，教育引导广大学生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步坚定对中国共产党的拥护和信赖，进一步增强对中国特色社会主义的信心，进一步增强民族自信心和自豪感。

通知指出，要结合学生思想实际，通过演讲比赛、征文活动、研讨交流、实地参观等多种形式，生动活泼地开展宣传教育，激励广大学生弘扬伟大抗疫精神，为实现中华民族伟大复兴的中国梦学好知识、成长成才。