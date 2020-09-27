华屋村史馆前，向右，是7套歪斜的土坯老屋，逼仄狭窄；向左，是66幢崭新的客家小楼，黛瓦白墙。村民早已迁入新房，老屋则被完好保留，为的是“让后人知道，好日子来之不易！”

江西省瑞金市叶坪乡华屋村，远近闻名的“红军村”。在革命老区江西，许多像华屋村一样的远山小村，曾经饱受贫穷困扰，如今迈步小康。

红色摇篮，华屋村处处皆“华屋”

岭上苍松挺拔，后山游人如织，村民华小英声情并茂讲述着“信念树”的故事。86年前，17名年轻后生参加红军，临行前栽下17棵松树，相约革命成功后省亲故里。树犹在，人未归。17棵青松在乡亲们的呵护下枝繁叶茂，不屈不挠的精神在华屋人血液里流淌，他们从未停下奋斗的脚步。

改革开放以来，红都瑞金的变化翻天覆地，但由于田少地薄、资源匮乏、劳动力短缺等原因，华屋村一度很贫困。

2012年，随着《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》出台，华屋村推进整村改造，66幢具有浓郁客家风情的新民房拔地而起，红军祠、信念亭、村史馆、长征体验路相继落成。错落有致的新居取代透风漏雨的土坯房，洁净的自来水取代浑浊的土井水，平坦的柏油路取代曲折泥泞的乡间小道，焕然一新。

用好红色资源，发展乡村旅游，村民们开起土菜馆，华小英担任主厨。“没成想，餐前泡菜比主菜还受欢迎。”华小英开办泡菜工坊，建起蔬菜合作社，并注册商标。通过“景区直销+电商”模式，华屋泡菜走向全国，月均销售额达六七万元，带动一批贫困户增收致富。

“合作社为菜农兜底保障，每月增收近千元。”说起华小英和她的合作社，建档立卡贫困户华割禾连连称赞。爽口的豆角、脆嫩的黄瓜……满足了人们的味蕾，更浸透着华屋村的变迁。

听一段红色故事，品一桌客家菜肴，住一晚山村民宿，已成为华屋村的热门旅游攻略。2019年，华屋村人均纯收入达1.36万元，是2011年的6倍多。

绿色家园，泮溪村秃山变“氧吧”

远山如黛，近水含烟。泮溪湖风光旖旎，因湖得名的泮溪村透着灵秀之气，幢幢民居依山傍水、错落有致……泮溪位于国家4A级景区梅岭狮子峰内，距南昌市区仅20多公里，游客络绎不绝，停车场总是满满当当。

“泮溪村的生态与区位优势明显，但过去却守着绿水青山过苦日子。”南昌市太平镇泮溪村第一书记郭纪征说，当地山多地少，过去因过度采伐破坏了竹林，水土流失严重，湖水浑浊不堪，村民守着水源还要绕远挑水。全村1200余人，外出务工的青壮年一度达800余人。近年来，村民们逐渐意识到保护生态的重要性，恢复生态、发展旅游成为普遍共识。

给生态加绿，为小康增色。泮溪村民下定决心封山育林，自筹资金购买苗木。山绿了，水清了，村子美了，泮溪成了远近闻名的天然氧吧。“村在景中建，人在画中行，游客不请自来。”村民杨庚金牵着匹骏马乐呵呵地说。

杨庚金老伴去世早，孩子有残疾，是建档立卡贫困户，以前靠低保过活。景区兴建跑马场后，村里安排他投草喂料、牵马巡游，参与分红，杨庚金“马”上脱了贫，攒下一笔积蓄，加上政府给的1.5万元补贴，他拆了老屋，建起一栋60多平方米的砖瓦房。

守护好山水，守望好日子。目前，泮溪村发展农家乐30余家，旅游从业人员500余人，旅游年综合收入5000万元以上。2019年11月，泮溪村建档立卡贫困户14户28人全部摘帽，全村人均纯收入超15000元。

古色村落，长塘村老屋成“网红”

粉壁黛瓦马头墙，曲杆回廊小轩窗。傍晚时分，井冈山市拿山镇长塘村炊烟袅袅，夕阳为这座百年古村洒上一抹金黄。

“上菜了！大伙快进屋坐。”村民胡艳梅热情地招呼着游客，她是长塘古韵度假村的服务员。“前些年，甭说摆席待客，顺着墙边走，都害怕被掉落的瓦片砸到。”胡艳梅说。长塘古村已有500多年历史，是一座具有徽派特色的明清古建筑群村落。老屋年久失修，村里也无力维护，只得任其荒废。

活态保护古村落，宜游宜居见乡愁。2018年4月，井冈山市引进北京一家酒店管理公司，将22栋明清老宅打包租赁，先后投资2000多万元，按照修旧如旧的理念修缮改造。长塘古村摇身一变，成为拥有53间客房、83个床位的精品民宿度假村。

百年古村“活”起来，群众日子“火”起来。企业按照每栋每年3000—5000元的标准向村民交纳房租，并向村委会支付每年不低于8万元的分红，“村企民”共享发展模式令村庄、企业、村民互利共赢。

“没想到守着老房子，也能过上好日子。”胡艳梅高兴地说。长塘古韵度假村生意红火，房间已预定到年底。

《 人民日报 》（ 2020年09月27日 04 版）