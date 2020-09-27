“为构建人类命运共同体携手前行”

当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使大变局加速变化。人类已经进入互联互通的新时代，各国利益休戚相关、命运紧密相连。全球性威胁和挑战需要强有力的全球性应对。习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，深入阐明新冠肺炎疫情带给世界的启示，重申中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，为各国携手合作、共克时艰、共同创造世界更加美好的未来带来了信心、注入了正能量。

各国紧密相连 人类命运与共

“这场疫情启示我们，我们生活在一个互联互通、休戚与共的地球村里。各国紧密相连，人类命运与共。”习近平主席的重要讲话深刻揭示了国际社会团结合作对于战胜疫情的重要性。

2020年，人类同新冠肺炎疫情的斗争，必将被历史所铭记。在中国抗击疫情最困难的时候，国际社会给予中方真诚帮助和支持。中国在较短时间内控制疫情，立即发起新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义行动，为全球疫情防控注入了源源不断的动力，充分展示了讲信义、重情义、扬正义、守道义的大国形象，生动诠释了为世界谋大同、推动构建人类命运共同体的大国担当。

南非资深外交官格特·格罗布勒表示：“团结合作是战胜疫情最有力的武器。疫情发生后，非洲一些国家由于卫生体系较为脆弱，在疫情防控中处于明显劣势。中国积极发挥负责任大国作用，向非洲和世界其他国家提供医疗物资援助，分享防疫成功经验，派遣医疗专家组。非洲国家感谢中国，相信中国将继续坚定地与各国携手抗击疫情，维护全球公共卫生安全，推动构建人类卫生健康共同体。”

美国比尔及梅琳达·盖茨基金会日前发布的第四份年度《目标守卫者报告》指出：“没有任何一个国家能独自应对疫情挑战。一个国家为保护本国而忽视其他国家所做的任何尝试，都只会延长疫情造成的困境。”

“疫情给全人类上了一课。世界是一个有机整体，无论一个国家经济如何发达，在危机面前都离不开其他国家的帮助。世界各国命运与共，人类战胜危机、实现发展的唯一出路在于合作与相互支持。”哈萨克斯坦中国问题研究中心主任古丽娜尔·沙伊梅尔格诺娃认为，人类只有携手并进，才能应对当前以及未来可能出现的各种全球性危机。

解答时代命题 展现历史担当

当前，百年变局叠加全球疫情，给人类社会造成全方位冲击。有人主张脱钩，但吹灭别人的灯，会烧掉自己的胡子；有人鼓吹逆全球化，但逆历史潮流而动犹如螳臂当车；有人妄图发起“新冷战”，以邻为壑、隔岸观火，但别国的威胁迟早会变成自己的挑战。中国以实际行动告诉世界，和平与发展仍是当今时代的主题，国际社会需要以团结、智慧、勇气，扛起历史责任，解答时代命题，展现历史担当。

在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话时，习近平主席宣布，中国将向联合国新冠肺炎疫情全球人道主义应对计划再提供5000万美元支持；中国将设立规模5000万美元的第三期中国—联合国粮农组织南南合作信托基金；中国—联合国和平与发展基金将在2025年到期后延期5年；中国将设立联合国全球地理信息知识与创新中心和可持续发展大数据国际研究中心，为落实《联合国2030年可持续发展议程》提供新助力。中国行动赢得广泛赞誉。

在会见联合国秘书长古特雷斯时，习近平主席表示，中国将履行承诺，在疫苗研发完成并投入使用后，将其作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家可及性和可负担性作出贡献。

古特雷斯感谢中国一贯给予多边主义和联合国坚定支持，高度评价中国在维护世界和平、促进共同发展方面发挥着重要作用，高度赞赏习近平主席日前在联合国大会上宣布中国在践行多边主义、应对气候变化、促进可持续发展等方面提出的一系列重大倡议和举措。他表示，联合国希望同中国继续加强合作，期待中国发挥领导作用，相信中国完全有能力实现自身发展并为世界作出更大贡献。

埃及前总理沙拉夫表示，支持联合国在国际事务中发挥核心作用、推动高质量共建“一带一路”和南南合作……面对疫情带来的挑战，中国秉持人类命运共同体理念，同包括埃及在内的许多国家开展合作，“中国以实际行动践行和维护多边主义，展现出负责任大国的担当”。

各国守望相助 照亮至暗时刻

“我们要树立你中有我、我中有你的命运共同体意识，跳出小圈子和零和博弈思维，树立大家庭和合作共赢理念，摒弃意识形态争论，跨越文明冲突陷阱，相互尊重各国自主选择的发展道路和模式，让世界多样性成为人类社会进步的不竭动力、人类文明多姿多彩的天然形态。”中国主张振聋发聩。

人类正在同新冠肺炎疫情进行斗争。各国人民守望相助，展现出人类在重大灾难面前的勇气、决心、关爱，照亮了至暗时刻。“相知无远近，万里尚为邻，中埃好兄弟，携手并肩铺彩虹……”今年5月，一首赞扬中国与埃及守望相助、携手抗疫的歌曲在埃及《消息晚报》《宪章报》《金字塔报》等数十家媒体的网站刊发歌词，引发广泛共鸣。埃及音乐人伊哈布·哈米德表示：“我为中国取得的抗疫成果点赞。我们可以用音乐传递携手抗疫信心。”

“现在是世界各国最需要携手合作的时刻，构建人类命运共同体的意义从来没有像现在这样重要。”格特·格罗布勒如是指出。美国乔治·布什美中关系基金会总裁兼首席执行官方大为认为，团结抗疫是当务之急。“新冠肺炎疫情的蔓延危及所有国家人民的健康福祉。中国有句成语‘风雨同舟’，西方有句谚语‘合则存，分则亡’，应对重大全球性挑战需要各国相互合作。”

沙伊梅尔格诺娃强调，自然是丰富多彩的，世界也是多元的，试图在全球范围推行某种“万能”的发展模式是不现实的。国家间不应因为社会文化和发展道路差异而相互排斥，而应相互尊重、求同存异。每一个民族和国家都在为人类社会发展作出自己的贡献。“只有在百花齐放的环境中，才能孕育各种新思想、新创造，才能推动人类社会向前发展。”

“我们生活在同一个世界，没有任何个体能够独善其身，树立合作共赢理念、摒弃零和博弈思维显得尤其重要。”埃及外交事务委员会执行主任伊扎特·萨阿德表示：“历史接力棒已经传到我们这一代人手中。在当前国际局势复杂多变、世界面临多重挑战的背景下，习近平主席提出的一系列主张让人振奋，将推动各国一道为构建人类命运共同体携手前行。”

《 人民日报 》（ 2020年09月27日 03 版）