北京中医医院援鄂医疗队驰援武汉65天 中西医结合“包舱”治疗新冠轻症患者

2020年年初，新冠肺炎疫情袭来，中医药在这场战疫中发挥了重要作用。今年1月27日，一支由12家医院、136名医护人员组成的北京援鄂医疗队出征武汉。北京中医医院是其中唯一一家市属中医医院，来自这家医院的10名队员为武汉战疫注入了中医力量。

“我是党员，又是中医呼吸专业的，我应该去……”庚子年除夕夜，北京中医医院职工微信群里，闪现的不是恭贺新年的祝福与问候，而是一条条报名驰援武汉疫区的请战书。大年初三，北京中医医院援鄂10人医疗队迅速集结，当天抵达武汉，定点支援武汉协和医院西院区。10名队员中有2名医生和8名护士，医疗队成立了临时党支部，并任命了医疗队队长、副队长和党支部书记，充分发挥党组织战斗堡垒作用，提高团队凝聚力。

关丽是援鄂医疗队临时党支部书记，她身先士卒，第一个走进隔离病区，第一个进入重症病房为气管插管患者进行特级护理。所有的危险操作，她都要第一个挑战，把注意事项一一总结，反复交待，为队员们的安全提供了强有力的保障。

和关丽一样担心伙伴防护安全的，是“严厉”的副队长蔡卫敏。她曾经奋战在抗击非典前线，具有丰富的传染病重症患者护理经验。她对队员的防护训练近乎苛刻，一个细节有误，都要从头再来。没有一个人抱怨，因为所有人都知道，没有防护就没有救治。

同样参加过抗击非典战斗的队长陈明，这次更是第一时间请缨驰援。他深知作为队长的责任和使命，如何带领队员做好防护，如何更好地救治患者，如何照顾队员的生活起居……都需要好好筹划。

方舱医院被称为“生命之舱”。为了有效防控疫情，北京中医医院院长刘清泉提出以中医为主，中西医结合，“包舱”治疗轻症确诊患者的理念。2月14日，武汉市首个中医方舱——江夏方舱医院由此诞生，并由刘清泉出任中共江夏方舱医院临时委员会副书记、院长。刘清泉说：“医院成立之初就定下目标，缩短患者病程，阻断轻症向重症发展。”刘清泉带领中医医疗队倾心砥砺，奋力拼搏，守护每一名患者的生命与健康。3月10日，江夏方舱医院胜利关舱，运行26天共收治患者567名，治愈出院392人。经过救治，所有患者核酸检测全部呈阴性，复阳率为零，以“过硬战果”展现出战疫必胜的“中医力量”。

65天驰援武汉，14天在京隔离，经过79天的等待，4月14日北京中医医院援鄂医疗队10名医护人员出色完成了新冠肺炎患者的救治和护理任务，平安归来。文/本报记者 蒋若静