9月25日，主题为“挥杆筑梦，爱心传承”的第十届瑞尔杯慈善高尔夫球赛在北京举办。据了解，本届大赛由中国牙病防治基金会主办，瑞尔集团承办，邀请了中国牙病防治基金会理事长葛立宏、赞助商代表和瑞尔VIP客户等爱心人士享受运动乐趣，传递爱的力量。

据瑞尔集团工作人员介绍，“瑞尔杯”慈善高尔夫球赛迄今为止已连续举办十年。此次大赛以慈善公益为核心，旨在通过高尔夫赛事进行慈善募捐，汇聚爱心力量，关注和支持“残孤儿童口腔疾病综合防治项目”。在过去十年中，瑞尔将高尔夫比赛和慈善募捐相结合，带领客户们注西部孤残儿童的口腔状况，不仅让大家提高了口腔保健意识，也带动并鼓励人们参与这项特殊的公益活动，让更多孩子们能够拥有健康口腔，重获笑容，自信成长。

瑞尔集团创始人兼总裁邹其芳在致辞时，对到场嘉宾的爱心之举表达了感谢。他说：“感谢所有爱心客户的支持，没有你们就没有高球赛的十年。这场慈善赛事不仅仅是帮助孤残儿童防治口腔疾病，更是在他们心中种下爱的种子，从而影响更多人关注口腔健康。十年过去了，我们初心未改。非常感谢大家与我们一起参与这场意义特殊的球赛，也预祝大家能够取得好成绩。”

中国牙病防治基金会理事长葛立宏在致辞中表示，感谢瑞尔多年来对于口腔健康，尤其是孤残儿童口腔疾病综合防治项目的支持与坚持。“十年间，我们克服重重困难，为孤残儿童做点事的初心更加坚定。今天，我们再次从北京出发，相信瑞尔会越做越好，继续用专业技术和仁爱之心，不断提升国民口腔健康意识，为更多大众送去自信笑容和健康体魄。”