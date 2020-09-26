山东青岛：定期“应检尽检”成为常态化疫情防控的“定海神针”

近日，青岛市在青岛港大港公司定期例行检测时发现2例新型冠状病毒肺炎无症状感染者。疫情发生后，引起社会广泛关注，就网民关心和热议的问题，青岛市疫情防控专家组组长、青岛市疾控中心副主任张华强25日对外通报称，这得益于青岛市常态化疫情防控所采取的“应检尽检”定期检测制度。

张华强称，按照山东省统一部署，青岛市持续对14类重点人员实行“应检尽检”核酸检测，其中医疗卫生机构、口岸检疫、冷链食品等相关行业从业人员每14天检测1次。

张华强说，目前已经开展三轮“应检尽检”定期检测，累计检测重点人群57.31万人次，本次2名无症状感染者就是在对青岛港大港公司“应检尽检”人员进行定期例行检测时发现的。

张华强表示，2名无症状感染者都是青岛港大港公司同班的装卸工人。9月24日他们的核酸检测结果阳性，自己感觉没有任何不适症状，CT检查未发现临床症状，IgM血清抗体检测结果阴性，专家组研判认为他们属早期感染者，也说明是在第一时间被发现的。目前2人在定点医院进行隔离观察，身体状态稳定。如果不是定期例行检测，就不可能做到早发现。

张华强称，目前，山东省疫情防控仍然是三级响应，青岛市各项常态化防控措施得到有效落实。这次疫情发生后，青岛市立即采取有效措施进行果断处置。目前，已排查到密切接触者147人、密切接触者的密切接触者228人，全部实行集中隔离观察，核酸检测结果全部为阴性；一般接触者及社区排查人群4341人，核酸检测结果全部为阴性；共采集涉及的封存进口冷链产品和环境样本1440份，全部完成核酸检测，共检出阳性样本51份。

同时，进一步扩大检测范围，已采集冷链产业从业人员等重点人群样本89182份，核酸检测结果全部为阴性。经专家组研判认为，从目前情况来看，本次疫情感染源头明确，传播链清晰，社区传播风险低，目前采取的防控措施精准有效，没有必要调整疫情防控响应级别。

张华强表示，青岛的疫情防控形势跟全国和全省一样整体稳定向好。青岛作为一个口岸城市，前后经历了大大小小的疫情，经受住了输入性疫情的考验，对青岛市的疫情防控是有信心的。进入常态化防控以来，青岛先后承办了中国科协年会、工业互联网大会、亚布力企业家峰会、世界华人医师大会等一系列国际国内重要会议重大活动，特别是成功举办了为期21天的第三十届青岛国际啤酒节，全国各地的朋友都到青岛“吃蛤蜊、哈啤酒”，成为展示我国疫情防控取得重要成果的标志性事件。十月份是青岛最美的季节，只要落实好个人防护措施，戴口罩，勤洗手，坚持使用公筷，保持安全社交距离，做好自我健康监测，就可以放心地来青岛旅游度假、探亲访友。