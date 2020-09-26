国家卫健委：9月25日新增确诊病例15例 均为境外输入病例

人民网北京9月26日电（董童）国家卫生健康委于今日发布的《截至9月25日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，9月25日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例15例，均为境外输入病例（四川9例，广东3例，天津1例，福建1例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例14例，解除医学观察的密切接触者608人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例167例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例2788例，累计治愈出院病例2621例，无死亡病例。

截至9月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例167例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例80536例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85337例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者830088人，尚在医学观察的密切接触者7085人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者30例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察28例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者400例（境外输入398例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5614例。其中，香港特别行政区5058例（出院4765例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区510例（出院480例，死亡7例）。