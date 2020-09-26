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川甘青藏滇九市州重大传染病联防半世纪

2020年09月26日07:42 来源：中国新闻网

　　 第23届川甘青藏滇五省(区)八州一市鼠疫等重大传染病联防联控会议23日至25日在青海省黄南藏族自治州举行。历经近半个世纪的该联防联控会议，见证中国西部少数民族聚居区重大传染病防治成效。

　　来自四川省甘孜州、阿坝州，甘肃省甘南州，青海省黄南州、果洛州、玉树州、海南州，云南省迪庆州及西藏自治区昌都市相关人员，在黄南州观摩鼠疫防控演练、鼠疫防控固定监测点及疾控中心、医师培训基地等。

　　青海省副省长匡湧介绍，自20世纪70年代建立该联防联控机制以来，联防内容由单纯的鼠疫联防，拓展为包括鼠疫、包虫病等重大传染病地方病在内的联防协作，各市州在疫情信息通报、防控经验交流、疫情应急处置等方面，相互支援，借鉴提高。

　　匡湧说，建立该联防联控机制后，1997年、2000年，相关方面先后判定四川省、四川与青海毗邻区存在鼠疫自然疫源地，2004年，青海肺鼠疫疫情控制得到西藏、四川方面的支持，没有造成扩大蔓延，各联防市州功不可没。

　　黄南州州长乔学智说，在联防联控机制下，该州保持了连续39年未发生人间鼠疫的奇迹。

　　针对鼠疫、人感染H7N9禽流感、新冠肺炎疫情等，该联防联控会议发布《重大传染病疫情与突发公共卫生事件联防联控黄南共识》，要求建立相邻地区卫生应急联系会商、联动保障机制，建立疫情信息共享、重点项目合作、人员技术和文化交流机制。(张添福)

(责编：董童、杨迪)


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