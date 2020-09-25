共克时艰，携手战“疫” 东软集团在行动

新年伊始，新冠疫情来袭，全民进入战疫状态，群众居家“闷”病毒，各大企业纷纷行动，加入战“疫”全民总动员。此时，东软集团携手东软大健康产业联盟企业共同战“疫”，“集团捐赠总价值2700万元大型医疗影像设备及软件，及时帮助救治患者的医疗机构升级信息化系统。并且利用互联网医疗熙康云医院平台，开设新型冠状病毒肺炎免费咨询专区与防控专业知识的推送，发布‘利剑’疫情防控信息化整体解决方案，推出新冠肺炎疫情防控智慧监测平台”，东软集团董事长刘积仁介绍。

“在此次疫情防控中，东软熙康在第一时间组建应急指挥小组，依托覆盖全国的城市云医院服务网络统筹协调医疗资源，充分发挥互联网医疗平台的价值，免费面向全国启动“新型冠状病毒肺炎”全天候、不间断发热门诊在线咨询服务，向孕产妇等特殊人群开启生殖专科联盟互联网医疗咨询服务和知识科普，在掌上云医院APP提供心理危机咨询和干预，联合各地卫健系统和基层医疗机构不间断的开展远程培训服务。”刘积仁说。

他还介绍，东软熙康联动多家权威三甲医院呼吸科、影像科等科室专家组成“新型冠状病毒肺炎远程诊断专家组”，为各地区医院和患者提供免费的影像诊断服务。在宁波，熙康云医院平台是宁波市统一的互联网医疗服务平台，依托5781名公立医院医生专业能力，为居民提供‘足不出户免费问医’服务”。