黑龙江卫健委：哈尔滨1例已经解除隔离观察无症状感染者核酸检测复阳

人民网北京9月25日电（董童）据黑龙江卫生健康委官网发布的疫情通报显示，2020年9月24日0至24时，黑龙江省哈尔滨市1例已经解除隔离观察无症状感染者核酸检测复阳，现有境外输入无症状感染者1例（由日本进入哈尔滨市）。

通报提出，国内疫情基本平息，全国无中高风险地区。境外新冠肺炎疫情大流行的势头仍未得到有效遏制，输入性疫情的风险长期存在。专家研判今年秋冬季我国新冠肺炎疫情暴发的风险较高，秋冬季又是各类呼吸道疾病的高发期，将增加新冠肺炎疫情形势的复杂性和防控难度。大家仍要紧绷疫情防控常态化这根弦，始终保持防范意识。

通报要求，国庆、中秋“双节”将至，要合理安排出行，做好个人防护，遵守公共场所、旅游景区疫情防控要求。食用进口食品之前要洗干净、烹饪食物要煮熟，一旦出现发热、咳嗽等急性呼吸道症状，要及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。各级医疗机构要毫不松懈地抓好常态化院感防控工作，做好发热门诊管理、预检分诊、医务人员防护工作，重点防范大型农贸批发市场、食品加工厂和肉类海鲜市场服务人员等人群，关注近期返校师生，持续关注人群聚集、密闭、环境卫生差等重点场所，做好各关键环节的消毒和疫情信息报告工作。

此外，黑龙江卫生健康委公布了哈尔滨市复阳无症状感染者的行动轨迹。

李某某，男，12岁，学生，常住址：哈尔滨市香坊区中北春城。7月31日，与其母亲（女，42岁）从美国经沈阳入境回国。因其母被沈阳市第六医院诊断为新冠肺炎普通型确诊病例，李某某作为密切接触者，在宾馆集中隔离10天被诊断为新冠肺炎无症状感染者，由其父亲（在沈阳时核酸检测结果呈阴性）陪护在沈阳市第六医院住院观察，核酸检测结果呈阴性后，隔离14天期满，与其父于９月８日自驾返回哈尔滨，按规定居家进行健康管理。期间，李某某一直未上学。９月23日，李某某居家健康管理14天后与其父母到哈尔滨市第六医院预约核酸检测，自述无不适症状。９月24日，李某某新冠病毒核酸检测结果呈阳性，其父母新冠病毒核酸检测结果呈阴性。李某某及母亲（陪护）已转运至哈尔滨市定点医院隔离观察，其父作为密切接触者被送至香坊区集中隔离点医学观察。已排查追踪到李某某的密切接触者9人，全部实施集中隔离医学观察。其他密切接触者排查追踪工作仍在进行中。

据了解，目前，哈尔滨市有关部门已完成对李某某家庭环境采样工作，并对其住所、楼道、电梯等进行终末消毒，其居住单元已由社区进行封控管理。