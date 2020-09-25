武田全球总裁卫博科中国发展高层论坛发声

受新冠疫情影响，2020年全球公共卫生领域面临着前所未有的挑战。面对未来的诸多不确定性，武田制药全球总裁兼首席执行官卫博科（Christophe Weber）近日受邀线上出席由中国发展高层论坛主办的 CDF TALK，发表题为“后疫情时代，推动医疗卫生体系再升级”的主旨演讲。他表述，武田愿以医学前沿领域的经验和专业知识支持中国政府推进医疗改革，并呼吁提升全球医疗卫生体系防控能力，通过广泛协作共同应对挑战。

卫博科所掌舵的武田制药是一家拥有近240年历史的全球创新生物制药企业，如今已发展成为世界前十的跨国药企。卫博科呼吁全球政府尽快构建广泛的全球协作与联动网络，并继续加大对医疗卫生领域的投资，在打造强大的公共部门和医疗卫生体系的同时，加强对医疗研究和革新性疗法的投入，积极应对疫情新常态。

卫博科同时表示：中国经济已显著复苏，这跟中国注重跨行业合作、注重医疗卫生体系的建设是分不开的。未来，武田随时准备与中国政府通力合作，支持中国政府推进在医疗卫生体系可持续发展方面所做的各项努力，并计划在未来5年内在中国上市至少15款创新药物，让更多中国患者能够获得武田的创新药物。