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“困在系统里”怎么破解

熊 建

2020年09月25日08:38 来源：人民网－人民日报海外版

网络热点，来得快去得也快，但热点背后的问题，不会随着事件退出公众视野而消失。比如不久前一篇名为《外卖骑手，困在系统里》的文章，说的是外卖骑手很累很辛苦，经常违章以至于发生交通意外，甚至造成伤亡。

骑手为啥这么赶呢？因为送餐时间被系统压缩得很紧张，半小时就得完成一单，还无法申诉。

谁在压缩送餐时间呢？算法出谋，系统划策。由于每天点外卖的高峰集中在饭点儿，为了满足订单瞬时爆棚的需求，系统不断升级算法，优化送餐流程，识别最佳路线，提高送餐效率。

文章当时之所以引发了各方关注，不仅仅在于提醒社会关注外卖小哥的境遇，还在于它引发了人们对技术与工作、技术与生活关系的思考。

相信很多读者看完文章之后，都会产生同病相怜的感觉——我们都困在一个说不清、道不明的系统里。

外卖小哥的单子，不就是每个上班族背负的责任与压力？技术的迭代，在给人方便的同时，也让工作更深地介入到生活中，更加熬人。比如，基层干部要在扶贫系统填报信息，随时留痕；企业员工要时刻紧盯着微信群、钉钉里交办的活儿；疫情期间，家长要给孩子每天上报体温……可以说，每天只要一睁眼，就上线了。

而电瓶车上的外卖员和写字楼里的程序员，本质上都处在同一个系统——最大限度追求效率的系统。

以前，工作效率低，一个星期只能办一件事。今天，效率高了，一天能办7件事。如果工作总量等于工作时间乘以工作效率，那么，就算时间不变，效率提高了，工作总量也会增加。身处其中的人，当然身心更累。

科技的发展便利了工作与生活，但无形中人们也被捆绑其上。不用智能手机，在今天简直寸步难行：工作无法开展，生活无法升级，甚至连公交车都坐不了。如此一来，各种心理健康问题便产生了。

那么，“困在系统里”产生的心理失衡问题怎么破解呢？有人寻求庖丁解牛之道，就像老子说的，“见素抱朴，少私寡欲，绝学无忧”。这太被动了，虽可苟安一时，终非长久之计。要看到，一代人有一代人的活法。过去要生存，得会钻木取火；现在要生存，就得善于利用新技术、精于时间管理、勤于数据处理，并且懂得如何平衡自己的心理、如何加强心理建设。

面对时代大潮，只有主动拥抱、积极适应才能游刃有余，才能及时清除心理垃圾。发展中产生的问题，要在继续发展中求解。也许这才是走出困境愁城的路子。

(责编：李轶群、许晓华)


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