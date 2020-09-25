青岛新增2例新冠肺炎无症状感染者 系青岛港装卸工人

据青岛卫健委网站消息，9月24日，青岛市在对青岛港大港公司“应检尽检”人员定期例行检测中，先后发现2名装卸工人感染新型冠状病毒，属无症状感染者。到目前，已排查到密切接触者132人，全部实行集中隔离，已完成检测129人，检测结果全部为阴性；密切接触者的密切接触者228人，已全部采集样本送实验室检测，并已全部实行集中隔离观察；一般接触者及社区排查人群4341人，已采集样本3497份，已出结果1502份，全部为阴性。

新增无症状感染者董某某，男，40岁，居住在市北区铁山路13号，系青岛港大港公司装卸工人，是纳入青岛市“应检尽检”定期检测的人员。9月8日董某某例行核酸检测阴性；9月19日董某某夜班装卸了来自境外进口的冷冻海鲜；9月24日，检测机构报告董某某核酸检测阳性，并报青岛市疾控中心核酸复检阳性，目前董某某自觉无任何症状，专家组确定为无症状感染者，已转至定点医院隔离观察治疗。董某某平日步行上下班，与妻子(在青岛四中食堂工作)和儿子(在上海支路小学上学)同住，其妻子和儿子核酸检测结果均为阴性。目前，正有序组织开展对市北区铁山路13号董某某居住的小区、其工作的大港港区、李沧区冻鱼储存地、其妻工作的青岛四中、其子就读的上海支路小学，以及董某某及其家人曾去过的辽宁路家家悦超市、吉林路早市、乐陵路友客超市、小鲍岛菜市场等活动区域有关人员进行全员核酸检测，并对环境进行消杀。

新增无症状感染者陈某某，男，45岁，居住在市北区大港一路大港公司单身宿舍，平日骑自行车上下班，与董某某为同班装卸工人，有共同暴露史，同为“应检尽检”定期检测的人员，9月8日陈某某例行核酸检测阴性；9月19日陈某某夜班装卸了来自境外进口的冷冻海鲜；9月24日青岛市疾控中心核酸检测阳性，目前陈某某自觉无任何症状，专家组确定为无症状感染者，已转至定点医院隔离观察治疗。陈某某同室有两名同事共同居住，检测结果为阴性。对其他密切接触者等正在连夜排查追踪，流调及检测结果将及时公布。

该批进口产品尚未进入市场，已被全部封存，共采集送检涉及冷链产品和环境样本1440份，已检出部分阳性样本。

为强化常态化疫情防控措施，进一步做好“外防输入、内防反弹”工作，确保全市疫情防控安全，青岛市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)提醒广大市民：增强个人防护意识，科学佩戴口罩，勤洗手，常通风，保持社交距离，配合做好健康监测。