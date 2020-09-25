岛内口罩之乱，民进党别想甩锅大陆

台湾岛内最近的口罩风波乱象还在持续。民进党当局一口咬定，个别台湾口罩生产厂商从大陆进口口罩卖到台湾，是“玷污”了台湾制造，绿营政客叫嚣“震怒”，要求“严厉管制”大陆口罩进口。旋即，台经济事务主管部门把口罩列为“输入管制”物品，旅客入境时只允许携带不超过250只，否则需向海关申报。台卫生福利部门则要求所有岛内口罩生产厂商在产品上打出“MIT（台湾制造）”和“MD（医用）”双钢印，否则不准售卖。台湾各县市大举清查辖区内的口罩工厂，要求找出所有“问题口罩”。一时间，鸡飞狗跳，乱七八糟。

终结口罩乱象其实很简单。从大陆买口罩的林姓业者早就明言，台湾口罩产能不堪重负，他的员工从大年初五至今不得休息，天天拼死拼活赶制口罩，就是为完成民进党当局摊派的任务。而大陆口罩质量更优、产能更足、价格更低，放开进口限制，让口罩供需回归经济行为，一切问题迎刃而解。

岛内“口罩荒”完全是民进党当局一手造成的。口罩既没有很高的技术含量，也不是传统的战略物资，台湾早就大量淘汰本地生产线，改以更划算的从大陆生产和进口为主。疫情发生前的2019年，台湾从大陆进口3.98亿只口罩，占全部进口口罩的92%。

疫情发生后，岛内口罩需求量激增，此时，台当局本应扩大进口，满足市场需求。但“反中”成瘾的民进党，偏要试图和大陆“脱钩”，千方百计组建“口罩台湾队”，没日没夜生产，命令生产商将产能提高到10倍以上，每日向他们征收近2000万只口罩，让岛内口罩厂沦为血汗工厂。除了以此吹嘘台湾口罩的产能和质量，民进党还把口罩当作“以疫谋独”的敲门砖，送美国、送欧洲，口罩成了疫情期间民进党当局的一张“政绩牌”。

在民进党当局的压榨下，无法完成任务的厂家用大陆口罩替换，所谓“政绩”被戳破，他们便恼羞成怒，对业者“棍棒相加”。实际上，台湾口罩供应根本离不开大陆。即使拼尽全力生产，今年台湾官方统计自大陆进口的口罩，总量就超1.5亿只，而且远远供不应求。几个月来，岛内民众购买口罩必须施行“实名制”，两周最多只能买9只。人们担心抢不到口罩，大排长龙恐慌性囤积。过去药房的口罩每只卖3元（新台币，下同），现在涨到每只5元甚至10元，引发强烈民怨。

民进党当局本应借此认真检讨，如何才能真正为岛内民众谋福祉，并尽快放开大陆口罩进口。但为了掩盖自己的执政无能，他们条件反射式地给大陆口罩泼脏水，明示暗示防护力高达99.8%的大陆口罩“质量低劣、威胁民众健康”，进而采取更严厉的管制手段。

民进党当局不想要大陆口罩，可是欧美日对大陆口罩青睐有加。今年3月至5月，大陆向200个国家和地区出口706亿只口罩，其中美国从大陆进口医用口罩的比例高达92%，日本为96%，欧盟为93%。如果大陆口罩质量不过关，难道全世界的政府和厂商都利令智昏，罔顾民众安危？

可见，“威胁民众健康”不过是谎言托辞。民进党真正怕的，是对大陆的污蔑抹黑被台湾民众识破，“反中”“仇中”“恐中”破产，被岛内民众赶下台。民进党甩锅大陆口罩和严格“一刀切”的反应速度，与应对美猪进口“吃了没事”的模糊态度，完全大相径庭。为了一党之私，民进党可以弃民众健康于不顾，看来这才是他们成天挂在嘴上的“台湾价值”。