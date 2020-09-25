人口普查见证时代变迁

连日来，第十一届“中国统计开放日”暨第七次全国人口普查宣传月活动在全国各地火热举行。

人口问题，在经济社会发展中始终处于基础性地位。正因此，人口普查意义重大。于国，通过普查获取的人口数据，可为宏观决策提供科学依据，对准确把握人口变化规律，进而深入贯彻新发展理念、践行以人民为中心的发展思想，具有深远的意义。于民，幼儿园学位应该有多少、社区应建几个公园，诸如此类的问题都需要借助准确数据作出决策。换言之，人口普查直接关系民生福祉，事关每个人的切身利益。

从1953年到2020年，从第一次到第七次，人口普查见证着时代变迁，记录着社会发展的铿锵脚步。即将拉开帷幕的第七次全国人口普查，非同寻常。此次人口普查是中国特色社会主义进入新时代之后的一次重大调查，站在了第一个百年奋斗目标即将实现的重要历史节点，我们透过它可以触摸鲜明的时代印记，能感受到浓郁的时代气息。

相比以往，此次普查最明显的变化是电子化。全面推行电子化采集方式，首次开发自主填报小程序，首次探索利用行政记录和大数据进行比对核查……十年之间，现代信息技术迅猛发展，“互联网+”涌向生产生活的方方面面，人口普查也成为其拔节生长的新场景、新实践。应该说，人口普查“新”意盎然，正是新经济快速发展的一个侧影，展现着我国经济的蓬勃朝气、创新动力。

人口普查意在为人口精准画像，涉及范围广、参与部门多，工程量浩大。正因此，其组织动员能力、其间的“绣花功夫”，可视作观察社会治理水平的一扇窗口。此次人口普查是在新冠肺炎疫情防控常态化背景下的“大动作”。各项工作有序推进，宣传动员正有声有色地展开，不同部门分工协作……经过抗疫大考的各地各部门闻令而动，求精、求细、求实，高标准、高质量、高效率开展相关工作，展现着基层治理精细化水平的再提升，展现着一个大国治理能力的再升级。

人口普查依靠人，也为了人。观察此次普查宣传活动，相关讨论也颇有“新”意。例如，如何保证普查户的隐私和信息安全，备受瞩目。全流程加强对公民个人信息的保护，被强调、再强调。此前民法典获得审议通过，其中人格权独立成编，强化对隐私权和个人信息的保护。从2010年第六次人口普查到今天，十年之间，公众个人信息保护意识持续提升，共建共治共享观念深入人心，越来越多网友询问“怎样配合普查员开展工作”。点滴细节，展现着“人的全面发展”，展现着社会精神文明的发展进步。

有学者认为，“构成国家强大的因素是人”。人口普查折射社会变迁，也展现着人的变化。相信高质量的普查数据和全面发展的人，将为建设社会主义现代化国家新征程提供更坚实的基础。

（摘编自9月22日《广州日报》，原题为《感受“大国点名”的浓浓时代气息》）

《 人民日报 》（ 2020年09月25日 05 版）