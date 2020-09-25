“光明磊落、坦荡无私，是共产党人的光辉品格，也是干部应该锤炼的品质修养”“要坚守正道、弘扬正气，坚持以信念、人格、实干立身”……习近平总书记曾在不同场合多次强调“修养”和“正道”“正气”的重要性。为政之道，修身为本。而修身的目标，就在于为政持正，在于坚守正道、弘扬正气。

不论是中华民族优秀政德传统，还是中国共产党的政治文化，都向来推崇大公无私、看重公道正派、主张清正廉洁。1937年，毛泽东表兄文运昌因家庭生活困难，致信毛泽东希望到延安谋一份薪水丰厚的差事。毛泽东却写信回绝了这个要求，并说：“我们的党专为国家民族劳苦民众做事，牺牲个人私利，故人人平等，并无薪水。”焦裕禄因为孩子看了一场“白戏”，便严厉批评并立即把票钱如数送到戏院，建议县委起草《干部十不准》，规定领导干部不能搞特殊化。各个历史时期，我们党都涌现出无数优秀共产党人，襟怀坦荡、做人正直、做事正派，以忠诚、干净、担当的崇高品质，团结广大人民群众，推动党和人民事业不断从胜利走向新的胜利。

品行端正，做人才有底气，做事才会硬气。对共产党人而言，身正才能行稳，德高才能致远，因为行得端、走得正，所以行得稳、走得远。正所谓，“公生明、廉生威”。公道正派才能出清风正气，廉洁自律才能塑良好形象。公道正派、人格高尚的党员干部，无论在哪个岗位上都能赢得群众的信任和拥护，进而施展才华，一展作为。

“人生的道路虽然漫长，但紧要处常常只有几步。”诚哉斯言，每个人的人生之路有上坡也有下坡、有平地也有高山、有缓流也有激流。但无论如何高低曲直、环境多变，都要守住自律自省自重的底线。揆诸现实，举凡在为政用权上出问题的人，大多缺乏行“正”致远的意识和定力。比如对待入党，如果用“工具理性主义”态度来看待党员身份，动机不纯、作风不正，无视群众冷暖，不顾信念宗旨，早晚会在工作生活中跌跟头。又如对待升迁，若是总嫌自己进步慢、职务低，想着法子“弯道超车”，什么“红灯”“警戒线”都敢闯，结果必是“翻车”于人生中途。古人警示，“德不配位，必有灾殃”。只有“正”字当先，保持清醒的头脑，才能不会被种种陷阱迷惑，始终保持人生航船的正确方向。

行得正并不是一味地求“稳当”，更不是要圆滑世故。稳是为了远，但离开了正而单纯求稳，就可能在四平八稳中走偏了道路，反而难以致远。正是前提，是方向；稳是节奏，是保障。在一定意义上讲，正与稳相辅相成。没有稳，正就无法体现；没有正，稳就无所凭借。心底无私天地宽，表里如一襟怀广，才是值得发扬的正与稳。正与稳的辩证法，正是永葆共产党人政治本色的重要参照。

“物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平”。做人正直、做事正派，是立身之本、处事之基。树立正确的权力观、地位观、利益观，任何时候都要稳得住心神、管得住行为、守得住清白，方能不为虚名所累，不为利益所动，不断抵达理想人生的新高度。

《 人民日报 》（ 2020年09月25日 04 版）