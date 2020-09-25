搭建中阿共同抗疫的“空中桥梁”

9月18日清晨，一架空客A330飞机缓缓降落在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯埃塞萨国际机场的停机坪。这趟航班从中国出发，搭载着第三十七批、共计约20吨医疗物资，历经50多个小时、飞行3.8万公里抵达当地，助力抗击疫情。

“中方提供的防护用品和医疗设备弥足珍贵”

飞机停稳，货舱门缓缓打开，一箱箱来自中国的医疗物资随着输送带运出舱门。身着白色防护服的工作人员对货物等进行消毒操作，接着马不停蹄地卸货、分装，将医疗物资运到货仓。之后，这些救援物资将被送往阿根廷各大医院和防疫中心。

阿根廷是地理上距离中国最远的国家之一，来往于中阿的物资直航筑起一座“空中桥梁”。阿根廷飞行员比罗介绍说，为了提供运力和效率，飞机采取改装座椅、增加网罩等方式，使运载量提升80%；飞机在中国接到物资后，力争以最快速度返航。“这是一段特殊的旅程，是为了挽救更多生命的必要举措。我们非常自豪能够承担这项工作。”

新冠肺炎疫情暴发以来，中阿两国积极开展抗疫合作。中国政府、企业、机构和旅阿华侨华人等向阿方捐赠大量抗疫物资。两国医疗专家举行疫情防控经验交流会，中方提供的诊疗手册，受到阿方赞誉和欢迎。

布宜诺斯艾利斯省是阿根廷疫情最严重的地区，累计确诊病例占全国总数60%以上。该省省长基希洛夫专程到机场迎接首班飞机，他表示：“这些物资的到来，令我们感到高兴和激动。在这场席卷全球的疫情中，中方提供的防护用品和医疗设备弥足珍贵。”

“更多人认识到国际合作的重要性和紧迫性”

“疫情暴发后，阿根廷卫生部报告国内物资供应困难，当地供应商生产能力不足，相关用品价格快速上涨。”基希洛夫回忆道，“我们开始寻求各种可行方案，最终在阿中两国政府大力支持下，开通了专供医疗物资运输的特殊航线。”

布宜诺斯艾利斯省卫生部部长戈兰介绍道，中国驻阿根廷大使馆积极提供支持，保障物资供应渠道。由于此前阿根廷航空从未执飞过直达中国的航线，在双方共同努力下，新航线解决了时间协调、区域开辟、人员接待、物资运送等一系列难题，顺利开通。截至目前，已累计运输物资超700吨。

卡波内利是执飞第二班包机任务的机长。“在上海装载物资时，双方人员严格保持安全距离。中国机场严格的卫生防疫措施和工作人员专业的操作，让我们倍感安心。”卡波内利表示，“这次任务后，更多人认识到国际合作的重要性和紧迫性”。

在阿根廷外交部外长办公室主任查韦斯看来，物资装载、运输流程虽然复杂，但目前整个过程没有出现任何问题，“双方政府组织协调得非常完美”。

“兄弟之道是团结同心”

从中国运往阿根廷的物资箱上，印着阿根廷作家何塞·埃尔南德斯的《马丁·菲耶罗》中的一句名言：“兄弟之道是团结同心。”

中国驻阿根廷大使邹肖力表示，中国政府为阿方从中国采购、运输防护和医疗物资提供便利和帮助，确保这些物资保质、保量、按时送抵阿根廷抗疫一线，体现了中阿两国政府和人民在抗击疫情斗争中的守望相助、共克时艰。中方将继续通过多种方式、多种渠道向阿方提供力所能及的支持和帮助，有决心、有信心同阿根廷政府和人民并肩战斗，直至取得疫情防控阻击战最终胜利。

“面对疫情，没有人可以独善其身。”阿根廷外长索拉表达了对中国的感谢。阿根廷外交部发布公报说，阿根廷航空公司执行了史上首次直飞中国的航行任务，运回对抗疫至关重要的医疗卫生物资。阿根廷政府对中国政府在此过程中给予的大力支持和帮助表示感谢，高度赞赏中国为抗疫国际合作作出的努力和贡献。

目前，中阿双方正研究优化飞行路线、增加直航目的地，让“空中桥梁”更加通畅，造福更多阿根廷民众。

（本报布宜诺斯艾利斯9月24日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月25日 03 版）