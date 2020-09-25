上海9月24日新增境外输入确诊病例4例 治愈出院2例

据上海卫健委官方微博消息，9月24日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告4例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院2例，其中来自菲律宾1例，来自法国1例。

病例1为美国籍，在美国生活，9月20日自美国出发，9月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2—病例4为中国籍，分别在加蓬和埃塞俄比亚工作，其中病例2于9月21日自加蓬出发，经埃塞俄比亚转机，病例3、病例4于9月21日自埃塞俄比亚出发，乘坐同一航班，9月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

4例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班的密切接触者84人，均已落实集中隔离观察。

9月24日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。

截至9月24日24时，累计报告境外输入性确诊病例639例，治愈出院593例，在院治疗46例(其中2例重症)。现有待排查的疑似病例1例。

截至9月24日24时，累计报告本地确诊病例342例，治愈出院335例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至9月24日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。