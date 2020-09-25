优化产品供给、畅通产品流通、增强销售能力，各环节齐头并进、各方面协同发力，就能构建起消费扶贫长效机制

河南的野生猕猴桃、陕西的苹果、青海的牦牛肉……近年来，越来越多优质扶贫农产品摆上百姓餐桌、受到大众喜爱，生态旅游、农家乐等也成为不少人休闲度假时的选择。这种消费扶贫，一方面让百姓品尝到丰富多样的新鲜美味、领略自然纯朴的乡间风情，同时也是发挥市场机制、动员社会力量，通过消费带动贫困户脱贫增收的有效举措。相关部门日前发布的数据显示，截至7月末，中西部22个省份共认定76152个扶贫产品，已实现销售约1027亿元。

眼下，首届全国消费扶贫月活动正在多地如火如荼地开展。本次活动以“万企参与，亿人同行”为主题，采取政府引导与社会参与相结合、政策支持与市场运作相结合、线上平台与线下渠道相结合、集中发动与持续推动相结合等方式，拉动贫困地区扶贫产品消费，持续巩固脱贫攻坚成果。

开展消费扶贫活动，可以直接促进扶贫产品销售，具有良好的社会效益和经济效益。从长远看，要更加持续、稳定地激发消费扶贫活力，关键是构建消费扶贫长效机制，增强贫困地区产业的市场竞争力。从实践看，要持续巩固和增强消费带动脱贫增收的成效。目前，在扶贫产品生产、流通、销售等环节，都有进一步提升的空间。

在生产环节，要持续发挥消费扶贫效应，归根到底要看农产品的质量和特色，以品质赢得市场口碑。这就需要加快农产品标准化体系建设，积极引导社会力量对特色农产品开展生产、经营标准化改造，引导农户在生产、加工等环节实现标准化、品质化作业，以保证产品品质稳定。如此，才能避免过去一些产品消费者体验不佳的情况，让“尝鲜”的消费者积极主动地购买产品，并带动身边更多人消费，稳定扶贫产品的销售渠道。

在流通环节，应加快建设现代流通体系，让优质农产品更快更畅通地走向市场。“六七成熟和八九成熟的水果，口感自然不同。”笔者在一些地方调查采访时，听不少农产品经营者这样说。在一些贫困地区，仓储保鲜、冷链物流等往往存在短板，为了避免水果在漫长运输途中腐烂，只能在“半生不熟”时就采摘上市。一些地方针对这一问题建起冷链设施后，水果就能在更成熟时采摘，产品口感好了，销量也明显提升。

在销售环节，应进一步增强贫困群众主动发掘市场、寻找致富机会的能力。近年来，电商和物流的发展让不少农户尝到了线上推广销售产品的甜头，但也有一些农户仍对电商缺乏了解，为此，不妨在贫困地区多开设一些乡村讲堂、交流平台等，持续引导和帮助更多农户开设网店、扩大销路。

优化产品品质、畅通产品流通、增强销售能力，扶贫农产品就能提高供给水平和竞争力，扩大需求、促进消费也会水到渠成。只要各环节齐头并进、各方面协同发力，构建消费扶贫长效机制，就能推出更多受到消费者喜爱的农产品，让贫困地区群众在增收致富的道路上大步向前，更好地巩固脱贫攻坚成果。

《 人民日报 》（ 2020年09月25日 18 版）