国家卫健委：9月24日新增确诊病例8例 均为境外输入病例

人民网北京9月25日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至9月24日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）显示，9月24日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例8例，均为境外输入病例（上海4例，广东2例，北京1例，四川1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例9例，解除医学观察的密切接触者468人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例166例（其中重症病例3例），现有疑似病例1例。累计确诊病例2773例，累计治愈出院病例2607例，无死亡病例。

截至9月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例166例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例80522例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85322例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者829302人，尚在医学观察的密切接触者6911人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例（境外输入16例）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察21例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者398例（境外输入396例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5611例。其中，香港特别行政区5056例（出院4758例，死亡104例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区509例（出院480例，死亡7例）。