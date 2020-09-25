北京：规划建设全市公共卫生救治中心

北京市第十五届人大常委会第二十四次会议昨天继续召开，副市长卢彦代表市人民政府作《关于新冠肺炎疫情防控工作的报告》（以下简称《报告》）。《报告》提到，截至9月21日24时，本市累计报告新冠肺炎确诊病例935例，在院确诊病例已于8月25日全部清零，抗疫斗争取得重大战略成果，本土疫情传播阻断。应对疫情期间，累计核查进京车辆3000余万辆、人员5000余万名，累计对459.5万人次开展集中、居家医学观察。对防控工作中出现不担当、不作为、失职等问题的党员干部、公职人员运用监督执纪“四种形态”处理1112人。

本市制定了《北京市应对秋冬季新冠肺炎疫情工作方案》，从严格进京管理人物同防等方面进行安排部署。下一步将规划建设全市公共卫生救治中心，积极推进新冠灭活疫苗国际临床III期试验和规模生产准备等。

本市累计报告确诊病例935例

《报告》提到，面对突如其来的严重疫情，北京市坚持人民至上、生命至上，将疫情防控作为压倒一切的头等大事来抓，经过八个多月的奋战，抗疫斗争取得重大战略成果，本土疫情传播阻断。在此基础上，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，抓紧恢复生产生活秩序，取得显著成效。

自2020年1月19日报告首例新冠肺炎病例以来，截至9月21日24时，本市累计报告确诊病例935例，其中境外输入176例；已治愈出院926例，死亡9例，在院确诊病例已于8月25日全部清零。

回顾本市抗疫历程，大致可分为三个阶段：第一个阶段是国内湖北武汉等其他地区输入北京病例并引发本地传播阶段。自1月19日开始，共历时48天，累计报告病例420例，其中200例为其他省市输入，病例发病至确诊用时中位数为4.4天。

第二个阶段是自2月29日至4月中旬境外输入疫情阶段。自2月29日发现第1例输入性病例，到末例病例报告历时46天，累计报告输入性病例174例。病例发病至确诊用时中位数为3.5天。

第三个阶段是自6月11日至7月6日新发地聚集性疫情阶段，历时26天，累计报告病例335例，病例发病至确诊用时中位数为2.7天，较第一、二阶段分别缩短1.7天、0.8天。

对459.5万人次开展集中、居家医学观察

《报告》从十一个方面介绍了应对疫情的工作情况。本市加强排查管控，严防疫情扩散传播。全力加强进出京通道管控。累计核查进京车辆3000余万辆、人员5000余万名，劝返出京人员1.4万人。新发地疫情发生后，进一步健全市场防疫工作制度，累计检查各类生产经营主体110余万家次。

本市严格落实“四方责任”，全面加强社区防控。全市7111个社区（村）党组织，2074个临时党支部，9.9万名下沉干部全天候参与疫情防控。疫情发生以来，全市累计登记返京人员623.5万人，5000余个家庭医生团队全部融入辖区社区管理网格，累计对459.5万人次开展集中、居家医学观察。

全市病例收治率达100% 病亡率小于1%

《报告》提到，本市加强流调溯源，严管密接。疫情期间，全市组建了3600人的流行病学调查队伍，确保了全部病例24小时内调查及时率为100%，累计确定密切接触者1.2万人，全部落实隔离观察措施。

严格发热排查，精准施治。对发热门诊患者全部实施“3+1”的规范筛查。截至目前，全市病例收治率达100%，病亡率小于1%。

对不担当、不作为等问题处理千余人

本市全面提升核酸检测能力，应检尽检。针对新发地聚集性疫情特点，两周内完成1100万人次筛查任务，实现了中高风险地区等人群“应检尽检”，全市“愿检尽检”需求得到满足，单日最高检测量109万人份。

本市压实防控责任，对防控工作中出现不担当、不作为、失职等问题的党员干部、公职人员，严肃追责问责，共运用监督执纪“四种形态”处理1112人，以纪法刚性推动疫情防控责任落实到位。

规划建设全市公共卫生救治中心

《报告》介绍了下一步工作。当前，疫情仍在全球蔓延，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在。

本市将提升重大疾病防治能力。提高市疾控中心在重大传染病疫情技术协调权威作用，在通州区建设市疾控中心新址，推进市区两级疾控机构标准化建设，提升检验检测、流行病学调查、应急处置能力。

规划建设全市公共卫生救治中心（佑安医院新址），完善地坛医院、佑安医院、解放军总医院第五医学中心和小汤山医院、中日友好医院组成的“3+2”传染病定点医院救治布局；将中日友好医院作为外籍患者救治的备用定点医院；小汤山医院为战备医院，随时做好应急响应准备，建设平战结合的重大疫情防控救治体系。

本市将开展医疗机构发热门诊标准化建设，通过改、扩建和新建，进一步优化全市医疗机构发热门诊布局，综合医院建设符合传染病救治条件的病房楼或独立病区，服务未来诊疗需要。

启动全市常住人口5万以上的社区卫生服务中心（乡镇卫生院）发热筛查哨点建设，规划布局好社区卫生服务中心和站，进一步强化基层探头作用。

积极推进新冠灭活疫苗

国际临床III期试验和规模生产准备

加强科技抗疫支撑方面，本市积极推进科兴中维、中生北京公司等新冠灭活疫苗国际临床III期试验和规模生产准备，加强其他优势团队及项目临床试验I/II期研发支持力度，保持北京在新冠疫苗方面继续领跑。加快推动一批快速、便捷、准确检测的诊断试剂研发上市；加快特效药中和抗体临床研究，推动尽早进入诊疗方案。

聚焦推动医疗设备核心关键技术攻关，做好国产化替代，持续跟进呼吸机、测温设备、口罩、防护服等研发、生产、使用情况，针对“卡脖子”部件，推动北京防疫相关技术发展、产业进步。

制定应对秋冬季新冠肺炎疫情工作方案

本市提早部署秋冬季疫情防控。为有效防控秋冬季可能出现的新冠肺炎疫情，全面做好外防输入、内防反弹工作，制定了《北京市应对秋冬季新冠肺炎疫情工作方案》，从严格进京管理人物同防、完善监测预警及时识别管控风险、加强医疗救治安排和调查处置准备、构建长效机制完善市场监管、优化社区防控工作体系和机制、统筹复工复产人员有序流动、加强物资保障和宣传引导、深入推进爱国卫生运动等十四个方面进行了安排部署，积极做好秋冬季大规模人群接种流感疫苗和未来新冠疫苗预防接种准备工作，从应对策略调整、机制优化、预案完善、监测预警、力量保障等全链条、各环节做好准备。

文/本报记者 李泽伟