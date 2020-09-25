北京市十五届人大常委会第二十四次会议昨天继续召开，会议听取北京市人民检察院关于依法履行检察职能维护食品药品安全工作情况的报告。报告提到，2017年以来，共批准逮捕生产销售有毒有害食品、不符合安全标准食品、假药劣药、不符合标准的医用器材等危害食品药品安全犯罪326件382人，提起公诉819件988人。针对直播带货、海外代购等新业态中出现的新问题，结合互联网特点加强案源追踪、证据固定和法律适用研究，提高成案率。

报告提到，本市依法严惩危害食品药品安全犯罪。2017年以来，共批准逮捕生产销售有毒有害食品、不符合安全标准食品、假药劣药、不符合标准的医用器材等危害食品药品安全犯罪326件382人，提起公诉819件988人，严厉打击了一批“黑诊所”“黑医美”以及侵犯知名餐饮品牌知识产权的犯罪行为。

深入开展食品药品安全公益诉讼检察。共办理行政公益诉讼诉前程序案件115件；提起民事公益诉讼案件5件，其中3件法院已作出判决且全部支持检察机关的诉讼请求。督促相关行政执法部门立案查处网络餐饮违法案件2167件，处罚现制现售饮用水违规经营主体387家，对涉嫌虚假宣传的美容机构罚款80余万元。

促进完善首都食品药品安全社会治理。完善行政执法与刑事司法衔接机制，联合起草食品药品安全领域主要罪名证据移送参考标准，督促行政执法机关移送相关犯罪案件300人，监督公安机关立案295人，严防有案不移、有案不立、以罚代刑。对情节轻微不予起诉案件，建议行政执法机关作出行政处罚，形成闭环式打击，避免一放了之。

报告提出，要推动长效常治，加快建立科学完善的食品药品安全治理体系。提升涉食品药品安全案件办案质效。加强对涉食品药品安全案件诉讼证据的收集和运用研究，针对直播带货、海外代购等新业态中出现的新问题，结合互联网特点加强案源追踪、证据固定和法律适用研究，提高成案率。此外，优化涉食品药品安全案件办案机制，完善食品药品监督管理体系，持续推进检察队伍专业化建设，加大食品药品安全普法力度。

文/本报记者 李泽伟