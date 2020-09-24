陕西新增1例境外输入确诊病例 当前全省隔离密切接触者584人

人民网西安9月24日电 据陕西省卫健委消息，9月23日0-24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例、无症状感染者。截至9月23日24时，累计报告本地确诊病例245例，出院242例，死亡3例。

9月23日0-24时，新增报告境外输入确诊病例1例。截至9月23日24时，累计报告境外输入确诊病例157例，出院132例，在院25例。累计报告境外输入无症状感染者97例，转为确诊病例2例，解除医学观察71例，尚在医学观察的无症状感染者24例。

今日新增：陕西新增报告1例境外输入确诊病例为9月13日由由利比里亚经科特迪瓦到比利时乘布鲁塞尔至北京HU492航班乘客。9月13日HU492航班到达第一入境点西安咸阳国际机场后，航班全部人员落实海关检疫、核酸检测、点对点转运、隔离诊疗、隔离医学观察等闭环管理措施，无陕西省内自行活动轨迹。9月13日HU492航班1名乘客隔离期间复检被诊断为确诊病例。

当前全省隔离密切接触者584人，均为境外输入。

确诊病例：覃某某，男，31岁，重庆籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。