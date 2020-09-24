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高博昌平国际研究型医院入驻北京自由贸易区

2020年09月24日15:03 来源：人民网-人民健康网

2020年9月24日，北京自由贸易区第一批入驻项目签约仪式正式在北京举行。高博昌平国际研究型医院成为北京自由贸易区首批入驻项目。

高博昌平国际研究型医院负责人介绍，该院是北京自贸区首批签约入驻项目。该项目于今年初在北京市昌平区未来科学城西区生命科学园奠基开工，由昌平区、高瓴资本、高博医疗集团三方共同打造，目标是成为药物研发的临床应用及转化中心、临床专家及科学家创新研究中心、临床发现的产业转化平台，以及疑难重症诊疗中心。目前，多方工作正在高效推进，力争2022年年底竣工并投入运营。

高博昌平国际研究型医院负责人说，为了解决临床研究团队专业化建设滞后，临床研究创新不足、水平不高的问题，以临床研究能力为核心的研究型医院的建设迫在眉睫。高博昌平国际研究型医院按照GCP标准，打造健康人I期病房、患者Ⅰ期病房，以及针对Ⅱ-Ⅲ期患者的高标准临床试验病房，同时配合打造专业GMP实验室及共享实验室、中心病理实验室等，通过开展药物临床试验、研究者发起的临床试验、临床发现与转化中心，打造临床发现-基础科研-产业转化-临床应用的闭环体系，全面加速临床研究转化，打通医药创新生态链关键一环。

(责编：许晓华、崔元苑)


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