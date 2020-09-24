中关村生命科学园：赋能“智慧”，打造全球领先“生命谷”

中关村生命园在日前举办的2020中关村论坛——全球医药健康大数据论坛上提出，未来，中关村生命园将大力推动医药健康与人工智能、区块链、大数据技术融合，积极发展AI+新药研发、辅助诊断、影像识别及健康管理等领域。作为北京医药健康产业发展创新引擎的中关村生命科学园，未来将把更多“智慧”赋予产业发展，加快建设具有全球领先水平的“生命谷”。

中关村生命科学园相关负责人表示，目前中心已为入园企业星亢原、金匙基因及希望组等企业提供服务。该中心可进行生物医药大数据的计算、处理、分析、存储等技术服务，应用于生物网络与系统的构建及功能分析、序列信息挖掘与分子识别、复杂生物过程与复杂疾病系统生物学及转化医学等领域。

中国工程院院士，清华大学自动化系教授、生命科学院兼职教授戴琼海介绍，2016—2018年，全球医疗健康数据增长率达到800%以上；2019—2025年，该领域数据将由1.1ZB突破到1.5亿ZB。每天，全球将创建463EB的相关数据，其中，仅基因组学数据预计将达到40EB。

“信息技术在人工智能方面将引领医疗分析变革。从人力、效率及规模等领域，我们都需要信息技术来实现更加便捷精准、更加多元的功能。”戴琼海说。

清华大学信息技术研究院研究员尹浩表示，传统的数据交易过程中存在诸多不确定因素，需要诸多独立第三方的信用机构或监管机构参与其中。因而，交易过程本身就是一个将各种数据孤岛打通及数据真实性溯源的过程。

据了解，此次论坛开启的中关村医药健康大数据交易平台，将重点解决“信息孤岛”难题，实现大数据的共享应用。