绵阳市中医医院“吹”响多学科联合会诊“集结号”

绵阳市中医医院在改善医疗服务行动中，针对“许多疑难危重疾病和多系统多器官疾病患者，单科诊疗很难发挥最佳效果”的实际情况，探索实施了多学科联合会诊制度，不仅最大程度地避免了单学科的专业局限性，使诊断和治疗尽量符合疾病的发生、发展规律，也让患者就医更加便捷、优质、高效，使“一站式综合诊疗”成为可能，极大地提升了患者就医满意度。

告别“单打独斗”旧思维

1年前，家住南充的患者李女士因腹部包块术后复发辗转省内多家大型医院。由于其病情复杂，且包块与周围大血管关系密切，再行手术的话难度极大，所以多家医院均对其采取保守治疗的方法。经过化疗等治疗后，患者病情未能得到很好控制，且包块迅速长到如篮球大小，并伴有腹部剧烈疼痛，严重影响其呼吸、进食等日常生活，心情也跌到了低谷。

经过多方打听，李女士抱着试试看的心态来到绵阳市中医医院普外科就医。入院后医生为其完善了相关检查，通过腹部增强CT检查结果提示：腹腔巨大软组织肿块影，占据大部分腹腔，并侵犯结肠及左侧的肾脏，与周围组织界限欠清且与腹膜后大血管关系密切。结合病史及查体，李女士被诊断为腹膜后巨大肿瘤（约21.1×15.0×22.8cm）。

据了解，复杂腹膜后肿瘤切除为外科极具挑战性的手术，肿瘤形态及位置各异，常常涉及多个脏器和重要的血管、神经等结构。主要风险是造成重要器官、组织结构的损伤、术中大量出血、休克，乃至以失去患者生命为代价。鉴于该患者病史较长，又为术后复发，病情复杂，医院及时启动多学科联合会诊（MDT），由院长赵平武主任医师率普外科牵头，肿瘤血液科、泌尿外科、放射科、心血管病科等多科专家共同参与，为其制订科学、规范的治疗方案。

开启精准诊疗新模式

临床诊疗中的MDT需要多学科医生共同参与，每个成员都不可或缺，每一步的决策都需要团队协作来共同完成。

经过多学科专家联合会诊后，大家一致认为，前面的放化疗保守治疗已然无效，只有考虑手术治疗来最大限度缓解患者痛苦，提高生存质量。由于患者的包块巨大，手术难度及风险均极高，在认真评估患者病情后，最终决定为该患者行腹膜后肿瘤切除术+左肾切除术+降结肠切除术。

经过充分的术前准备，由赵平武主任医师主刀，普外科医生何运胜主任医师、李健波主任医师、贾顺虎医师联合上阵共同为患者实施手术。术中可见巨大肿瘤占满整个腹腔，血管非常丰富，稍有不慎患者就可能在术中因大出血而死亡。经过5个多小时奋战，整个团队顺利地将重约4000g的肿块完整切除，成功完成了这台极具挑战的精密手术。

提升患者就医满意度

手术成功完成后，治疗组又邀请了中医专家对李女士加以中医药治疗，加速其身体康复。“感觉来对了地方！”李女士高兴地说道。简单的几个字，便是对所有全力以赴的医生们最好的褒扬。

充分发挥MDT模式的优势，采用多学科专家联合诊断，规范有序进行联合治疗，能够为患者提供更加科学、更加精准的诊疗方案。绵阳市中医医院自开展MDT以来，聚集各科室的诊疗力量，精准诊治，使各科室相互促进、共同发展，全院整体诊疗水平得到更大提升。同时也让患者深切感受到，治病不是医生个体在为之奋斗，而是团队的实力、整体的作用在最大化发挥。这种模式为患者带来的是1+1>2的效果，患者是最大的获益者。

有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰。这句激励一代又一代行医人的名言，凸显了医学中的人文精神。治愈与否受到多方条件限制，医生倾其毕生所学，也未必能治愈每个病人；但治愈疾病之外的帮助和关怀，同样有着重要的意义和价值。（作者：绵阳市中医医院 孙亭婷）