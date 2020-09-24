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青海力促综合医改见成效

2020年09月24日10:06 来源：健康报

记者从青海省政府近日召开的全省综合医改年度攻坚部署会上获悉，该省下半年将着力补短板强弱项，力促综合医改下半年见成效。青海省副省长匡湧要求，增强医学、医疗、医保、医药、医院联动改革，打造新的健康服务模式。

据悉，该省将全面推进县域紧密型医共体建设，出台医保总额付费、人员统筹使用等配套措施，重点打通人员、经费、业务、药械、信息等环节，年底前8个国家级试点县必须取得明显成效。在平安区和贵德县开展统筹医疗卫生编制资源试点工作。将建立省级公立医院经济运行分析制度，推动4家国家级现代医院管理试点工作；在省妇女儿童医院探索开展“定岗定薪不定人”人事薪酬制度试点改革。

在医保方面，该省将选择部分地区开展城乡居民医保二级定点医疗机构住院起付标准调整试点工作，将住院起付线由600元下调为300元。在国家级医共体试点县和西宁市第一医疗集团积极推进医保总额付费改革，结余部分可用于开展业务工作和提高医务人员待遇。

此外，该省将探索把人工晶体、心脏起搏器等高值医用耗材纳入集中带量采购，扩大药品和耗材集中带量采购品种，制定并动态调整短缺药品预警清单。

该省还鼓励在综合医院和专科医院等医疗机构推广中藏医西医结合医疗模式，将城乡居民在中藏医定点医疗机构政策范围内的住院报销比例提高5%的政策全面落实到位。（记者何君）

(责编：许心怡、崔元苑)


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