可穿戴设备助力健康管理 华米科技新款手表发布

9月22日，华米科技在北京举行了以“Beyond GT”为主题的Amazfit 2020秋季新品发布会，推出全新时尚智能手表Amazfit GTR 2和Amazfit GTS 2。两款产品主打健康管理与智能能力，标配血氧饱和度检测、24 小时心率监测、睡眠呼吸质量监测等功能，加上 PAI 健康评估系统，可以呈现更加精准和全面的健康数据。

华米科技创始人、董事长兼CEO黄汪介绍说，血氧饱和度是人体健康的重要指标之一，本次发布的两款新品通过自研的 OxygenBeats血氧引擎，可测量血液中的氧气含量，成功率高达96%，与医疗级血氧仪检测结果平均误差仅为 1.67%，精度超过大多数腕部可穿戴设备的血氧检测算法，为用户提供了强劲可靠的性能保障。

黄汪同时介绍，两款产品都搭载了华米最新自研的生物追踪光学传感器，配合心率算法引擎，不仅可以进行 24 小时的心率监测，做到 “全天心率监测”和“过高心率预警”，还支持房颤心律失常自动甄别，深度追踪心脏健康水平，及时预警潜在心脏问题风险。此外，产品还内置了PAI 健康评估系统，能根据每个人不同的身体素质，将心率数据、活动时长和其他健康数据等复杂信息，通过算法转化成动态的 PAI 活力指数，以帮助用户全面了解身体健康状况。