河南健康扶贫累计减贫145万人

9月23日，河南省政府新闻办召开河南省“决战脱贫攻坚决胜全面小康”系列新闻发布会——健康扶贫专场。据悉，该省因病致贫、因病返贫人口由2016年年底的162.1万减少到2019年年底的17.1万，累计减贫145万，占全省全部脱贫人口总数的51.4%。

河南大病保险对贫困人口实行“一降一提高”倾斜：降低报销起付线，由1.5万元降至5500元；提高报销比例，最高可报销95%。建立困难群众大病补充医疗保险制度，为贫困人口再增加一道保障线。

河南省每年为贫困人口开展一次健康体检，根据病情，开展大病集中救治、慢病签约服务和重病兜底保障。大病救治病种由9种逐步扩大到30种，已累计救治14.4万人，救治率达到95%以上，基本做到应治尽治。

在提升贫困地区公共卫生服务水平方面，优先为贫困人口免费提供15类57项基本公共卫生服务。（记者李季）