重庆：疫苗有了专属“身份证”

日前，重庆市建成免疫规划信息系统。进入重庆的每一支疫苗，都有了专属“身份证”，全程管理安全、高效、精准，实现可追溯。

重庆市疾控中心免疫规划所负责人介绍，该市借助互联网、大数据、云计算等信息化手段，建成重庆市免疫规划信息系统，作为全国首批试点省份，圆满完成与国家免疫规划信息系统对接的任务。新系统从统一认证体系、应用服务体系、业务评价体系、社会服务体系、职能监控体系、监测预警体系、数据交换信息、信息安全系统8个方面架梁立柱，并细分冷链监控、接种管理等12个子系统，实行疫苗流通、冷链监测预警、预防接种全程管理，以及预防接种社会化服务和双向监督联动的一体化管理。

这种集疫苗供应企业、疾控中心、接种单位为一体的全链条工作模式，在全国领先实现可追溯目标，有效解决老系统“各自为政，无法实现自动关联和质控”的一系列问题，实现安全、高效、服务、管理、评价、督导“六位一体”的管理服务理念。

据介绍，重庆市疾控中心在系统中的疫苗清单里订购所需疫苗，疫苗供应企业接收到订单后，进行在线发货和配送，再由疾控中心逐级向全市各接种门诊配送，每个过程都在同一套系统中完成。通过大半年的实施运行，目前，新免疫规划信息管理系统发挥着安全管理高质控、评估管理高效率、追溯管理高精准“三高”优势。

技术负责人王东介绍，疫苗采取严格的“身份证”管理方式，每个环节都需要扫描包装上的专属追溯码进行核验，若疫苗品种、数量、批号、生产企业有误或有效期已超，都将无法继续在重庆市内流转。

此外，疫苗的运输和存储设备上都安装了高灵敏的温度传感器，一旦发现温度异常或冷库停电，系统就会发出报警信息到管理人员手机上。

据了解，新系统有6000多个业务数据单元，可以利用这个系统实时对相关各种工作进行分析、管理、评价、督导。数据采集也是实时更新，包括快速的数据检索，快速统计分析，以及快速地全程追溯。“怎么流通、内部转库都会进行全程追溯。接种过程的询问、登记、接种、留观等，整个细节是非常清晰，甚至在冰箱里的监控也是清晰可见的。”王东表示。（特约记者陈英）