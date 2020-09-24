新华社北京9月23日电 题：忠诚践行使命的“科研铁军”

新华社记者王逸涛

中国工程院院士陈薇（前）在武汉火神山医院重症ICU里紧张工作 （2月13日摄）。新华社发（张振威 摄）

113天，军事科学院军事医学专家组“逆行”武汉抗疫，坚持人民至上、生命至上，以为党分忧、为国铸盾、为民解难的大义大德，在较短时间内取得系列重要成果，深刻展现了“科研铁军”对使命的忠诚和担当，在抗疫大考中，向祖国交出合格答卷。

用闻令即动的战斗作风践行忠诚本色。疫情就是命令，防控就是责任。大年初二，军事医学专家组闻令出征，紧急向武汉进发。抵达后，他们快速搭建负压帐篷式移动实验室和核酸检测平台，立即进入战斗状态；与军地有关单位，迅速建立起高效工作机制；在医院感染科病区设置检测室，与临床治疗零距离，实时评估治疗效果；深入一线，开展新冠肺炎流行规律调查研究。在高强度的日夜奋战下，他们利用自主研制的试剂盒和全自动提取核酸方法，实现单日标本检测能力最高达到1000份以上。

中国工程院院士陈薇（右）在搭建的负压帐篷实验室检查血清分离（3月26日摄）。新华社发（张振威 摄）

用善打硬仗的硬核成果展现科研精神。作为抗疫的突击队和主力军，军事医学专家组牢记初心和使命，牢记人民军队的性质宗旨，矢志将科技力转化为战斗力，全力开展应急科研攻关。

在疫苗研发上，从启动Ⅰ期临床试验到获得中国发明专利授权，再到Ⅲ期临床试验在境外有序推进，陈薇院士领衔的团队让世界见证了“中国速度”；在检测方面，他们集智攻关，创新构建了核酸检测、抗体筛查和多重病原检测三位一体的检测平台，有效提高了临床救治效率……他们用“硬核”成果解天下之忧，复民众之盼，在特殊时刻，敢为人先，敢于超越，以卓越的创新力向世界展现中国的科技实力，以非凡的科技精神为科技强国、科技强军做出贡献。

用拼搏奉献的血性担当诠释家国情怀。在武汉一线，军事医学专家组成员直面病毒、冲锋在先、日夜鏖战，没有一人叫苦叫累，用血性和担当诠释着新时代革命军人的家国情怀。

军事科学院军事医学专家组成员在实验室内为武汉加油鼓劲（5月12日摄)。新华社发（张振威 摄）

陈薇每天工作通宵达旦，被称为“铁人”；核酸检测组姜涛团队每天工作到凌晨，随时保持战斗状态；负责流行病学调查、气溶胶采样的曹务春、曹诚团队，每天穿梭在各大医院以及重点区域，从不畏惧退缩；祁建城团队主动请缨，奋战5天就改造出负压病理方舱……“为武汉人民，我心甘情愿”是专家组全体成员的郑重承诺。

疫情不灭，冲锋不止。忠诚于党和人民的“科研铁军”，他们的突出贡献，已成为新时代革命军人独具特色的精神坐标和弥足珍贵的精神财富，将永远凝结在同心抗疫的深刻记忆里，植根于民族复兴的伟大进程中。