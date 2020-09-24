新华社北京9月23日电 题：铭记英雄，是为了勇毅前行

新华社记者陈聪、屈婷

23日中宣部向全社会发布了国家援鄂抗疫医疗队等10个抗疫一线医务人员英雄群体的先进事迹，授予他们“时代楷模”称号。

在大灾大疫面前，遍地英雄，群星闪耀。国家援鄂抗疫医疗队等10个抗疫一线医务人员英雄群体用以生命赴使命的行动，诠释了伟大抗疫精神。在历史曲折处，在惊心动魄间，那些无法被时光冲淡的英雄之举，是医者仁心和大爱无疆的写照，也是我们不能忘却的来路。

铭记英雄，我们不能忘记生命至上、举国同心的精神传承。面对疫情，亿万中华儿女在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，高扬人民至上、生命至上的重要理念，凝聚起举国同心、同甘共苦的团结伟力，坚决打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。白衣天使和疾控人员展现出侠骨丹心、英雄本色；战士舍身守护国家和人民，人民把最硬的“鳞”送到前线。这份疫情之下凝聚的合力，是我们不断从胜利走向胜利的力量源泉！

铭记英雄，我们不能忘记舍生忘死、尊重科学的强大信念。“把人民生命安全和身体健康摆在第一位，就是要求我们要像钉子一样钉在这里，扼住病魔的咽喉。”这句火线上的铮铮誓言，化为生命保卫战、科技抗疫攻坚战的切实行动。武汉天河机场不灭的灯火，重症病房内抢救设备闪烁的光亮，治愈老人与医者同享的那片温暖的夕阳，如一道道光，刺破压城的疫病乌云，守护着生命的希望。

铭记英雄，我们不能忘记命运与共、风月同天的崇高之义。人类正在经历第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件。抗疫仍在路上，他们还未卸甲。从湖北到黑龙江、吉林、北京、新疆，从国内到意大利、塞尔维亚、非洲大地，“中国白衣天使”成为为生命挡风遮雨、为世界守护安宁的一面旗帜，也收获着世界人民的友善和情谊。美好的互助之情背后，是中华文化自古以来天下一家、守望相助的大爱情怀，也是一撇一捺书写的共同构建人类卫生健康共同体的中国担当。

一线医务人员英雄群体的先进事迹是一段段光荣的记忆，连同这些闪亮的名字，成为我们抗击疫情的坚强支撑，也激励着我们慎终如始夺取抗疫斗争全面胜利。铭记英雄，正是为了不忘来路，勇毅前行。