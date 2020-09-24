万圣节还能“讨糖”么？美国疾控中心给出这些建议

中新网9月23日电 据美国《世界日报》报道，日前，美国疾控中心公布了一份“过节指南”，显示在万圣节期间，沿街敲门玩“不给糖就捣蛋”(trick or treat)或参加拥挤的室内派对，均属于会传播新冠病毒的“高风险活动”，应避免进行。

据报道，在该指南公布之际，正值全美新冠病毒新增确诊病例在连续8周下降后、于上周再度攀升之时。公共卫生专家指出，上升原因是学校重新开放和劳工节聚会等。

疾控中心表示，许多传统万圣节活动因存在散播病毒风险，均属于高风险活动，应该避免。其中，参加鬼屋活动、饮酒或吸毒、参加在小区以外举行的过节活动等，均会带来高风险。

这份过节指南提供了一些较为安全的替代方式。其中，属于低风险的万圣节活动包括：雕刻南瓜和装饰房屋、安排孩童进行可保持一定社交距离的户外寻宝游戏、举行虚拟万圣节服装比赛、与同住的家庭成员一起来场“电影之夜”。

报道称，至于中度风险的万圣节活动，则包括单向“trick-or-treating”活动，即先将糖果包装好，放在别人可以保持社交距离、能“拿了就走”的地方，例如车道前方或院子边。此外，中度风险活动还包括：参加小团体户外变装游行并保持社交距离；戴好口罩参加户外变装派对，并保持社交距离等。

疾控中心建议，万圣节变装口罩如果不是用两层以上的透气织品制成，就不能算是布口罩的替代品，大家也应确保口罩能完整包覆口鼻。该机构建议各地依据当地新冠病毒疫情状况，来制定所有万圣节相关活动，并强调公布新指南，并不代表取代任何地方或州的新冠防疫规范。

此外，针对感恩节，疾控中心则建议民众，不要长途旅行、参加拥挤的游行或在人潮拥挤的商店购物等。