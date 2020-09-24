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辽宁新增2例境外输入确诊病例、2例境外输入无症状感染者

2020年09月24日08:45 来源：中国新闻网

　　中新网9月24日电 据辽宁省卫健委网站消息，9月23日0时至24时，辽宁省新增2例境外输入(来自菲律宾)新冠肺炎确诊病例，均为大连市报告病例，其中轻型1例、普通型1例。新增2例境外输入(来自菲律宾)无症状感染者，为大连市报告。

　　新增2例境外输入确诊病例均为中海圣地亚哥号轮菲律宾籍船员，均为男性，年龄同为29岁。2人于9月20日随轮船抵达大连大窑湾码头。9月20日和21日，大连市海关两次进行核酸检测，2人两次核酸检测结果均为阳性。9月21日，大连市疾控中心对2人核酸检测，结果均为阳性。9月22日转运至省新冠肺炎集中救治大连中心进一步诊断治疗。9月23日，结合临床症状，经省级专家组会诊诊断为新冠肺炎确诊病例。该2名患者入境后采取闭环管理。

　　新增2例境外输入无症状感染者均为中海圣地亚哥号轮菲律宾籍船员，均为男性，年龄分别为31岁和44岁。2人于9月20日随轮船抵达大连大窑湾码头。9月20日和21日，大连市海关两次进行核酸检测，2人两次核酸检测结果均为阳性。9月21日，大连市疾控中心对2人核酸检测，结果均为阳性。9月22日转运至省新冠肺炎集中救治大连中心进一步诊断治疗。9月23日，结合临床症状，经市级专家组会诊诊断为新冠病毒无症状感染者。该2名患者入境后采取闭环管理。

　　截至9月23日24时，全省累计报告确诊病例267例(含境外输入43例)，治愈出院262例，死亡2例，在院治疗3例。目前，尚有6例无症状感染者在定点医院隔离治疗。

(责编：许心怡、崔元苑)


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