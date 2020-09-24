流感季来临美22州疫情猛抬头 未来3个月15万人或死于新冠？

中新网9月24日电 综合报道，美国累计新冠确诊已达逾693万例，新冠死亡人数也超过20万，而且随着秋季来临，该国22州的疫情出现明显抬头趋势，引发关注。美国疾控中心主任日前称，90%的美国人仍易感染新冠。而美国国家过敏和传染病研究所所长福奇表示，公众接种疫苗“尚需一段时间”。

秋季来临，疫情抬头趋势明显

据美媒报道，自新冠疫情以来，已有20多万美国人因新冠丧生，而美国现在正进入一个令人担忧的新流感季节，使情况复杂化。目前至少有22个州报告新病例上升，其中多数位于美国的心脏地带和中西部。

“我们进入秋天和冬天，这意味着室内的活动将比室外的更多，”福奇日前表示，“进入较冷的天气后，我原本希望看到我们处于的基线，也就是每天的感染人数，会大幅下降，而不是停留在每天新增三四万左右。”

但是，新冠病毒在美国许多社区仍然有增无减，在肯塔基州和威斯康星州等州引起了新的恐慌，这两个州是现在全国新冠阳性率最高的州之一，超过16%。

肯塔基州州长安迪·贝舍尔日前在新闻发布会上说：“这种病毒是致命的，它是真实的，它正在伤害我们，杀死我们。我们已经失去了20万人，现在看起来病例又回到了上升状态。”

据统计，美国的确诊与死亡人数均占全球疫情总数的约20%，是全球最高。美国的人口则不到全球的5%。福奇也表示：“20万起死亡病例的概念确实发人深省，且在某些方面令人震惊。”

而根据美国华盛顿大学卫生指标和评估研究所(IHME)的预测，在未来三个月内，可能还会有15万人死于新冠。

美疾控中心主任：90%美国人仍易感染新冠

美国疾控中心(CDC)主任雷德菲尔德23日在国会表示，大部分美国人仍然易感染新冠病毒。这种说法，被认为与几天前总统特朗普称新冠病毒除老弱病残外“几乎不影响任何人”的说法相悖。

雷德菲尔德称，自1月份传到美国以来，新冠病毒在不同社区正在以不同的速度传播，在某些州感染了多达15%至20%的人口，在其他州感染了不到1%的人口。他补充说，其中一个州称，今年某个时候，将近四分之一的居民被感染。

雷德菲尔德还称，CDC正在进行一项“非常大”的研究，旨在更精确地确定病毒在全国的传播范围。

他表示：“第一轮的初步结果表明，我们国家超过90%的人口，仍然是易感人群。大多数美国人仍然易感。”

年轻人成新冠病毒传播主要源头

在国会听证会上，雷德菲尔德还强调，虽然年轻人可能不大会因新冠病毒而患上严重疾病，但他们仍然可以传播病毒。

他表示，18至25岁的年轻人占新增感染人数的26%，比其他任何群体都多。

“这些年轻人必须认识到，尽管他们不太可能因这种病毒而患上严重疾病，但他们是目前在我国新冠病毒传播的主要原因。”雷德菲尔德称。

这位卫生专家敦促所有的美国人，不论年龄大小，继续遵循专家的建议：“戴口罩，保持社交距离，经常洗手，在人群中保持机敏，生病时就呆在家里。”

目前，新冠病毒已在美国感染了超过693万人，雷德菲尔德曾说过，由于许多轻度和无症状的病例未被诊断，病毒的真正传播可能要高得多。

福奇：公众接种疫苗“尚需一段时间”

福奇23日也在国会表示，距食品药品管理局(FDA)批准的新冠疫苗可用“可能还需要一段时间”，因为开发安全有效的疫苗“需要严格的临床试验”。

他同时补充说，科学家们“越来越乐观”地认为，到今年年底或2021年初，他们将找到一种或多种安全有效的疫苗。

在面向参院拨款小组委员会事先备好的证词中，福奇赞扬了Moderna、辉瑞、阿斯利康和强生等公司的疫苗。强生公司23日早些时候宣布，开始对其疫苗进行三期试验，这是继Moderna、辉瑞和阿斯利康之后，第四家特朗普政府新冠疫苗项目“Warp Speed”所支持的制药商进入后期测试阶段。

不过，美国总统特朗普坚称，美国将在10月底之前拥有安全有效的疫苗，并在明年4月份之前拥有足够的疫苗给每个美国人接种。这些评论与他自己的卫生官员不一致，也引发了人们对疫苗审批过程政治化的担忧。

CDC负责人雷德菲尔德则在备好的证词中说，CDC将继续努力，帮助公共和私人卫生系统做好准备，以便在可能的时候提供安全有效的疫苗。

雷德菲尔德向国会承诺，任何CDC关于谁应该接种疫苗以及何时接种疫苗的建议，都应“以该国免疫科学最重要专家的指导为基础。”