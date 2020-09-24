法国宣布抗疫新措施：马赛将关闭餐馆酒吧 巴黎限制聚会人数

由于新冠肺炎疫情在法国进一步反弹，法国官方当地时间23日晚宣布抗击疫情的新措施，其中马赛等地将关闭餐馆和酒吧，巴黎等地限制聚会人数。

法国国防委员会当天开会讨论当前的疫情，并出台多项举措。法国卫生部长维兰在会后代表官方对外正式宣布。维兰首先指出，法国疫情数据指标继续恶化，新冠肺炎的发病率正在上升，现在全法每10万居民已有约95名感染者，预计将很快达到每10万居民有100名感染者。

他还表示，重症患者在住院患者中的比例再次增加，医疗系统正在面临压力，全法住院患者已增至近6000人，每天新增约600人；大巴黎地区医疗系统“压力很大”，本周住院患者人数与上周相比翻了一番。

维兰表示，法国官方根据疫情数据指标建立新的疫情警报系统，把相关地区在疫情地图上区分为“警报区”、“强警报区”和“最强警报区”。法国官方为三个警报区分别制定相应的疫情应对措施。

根据法国官方的划分，法国南部重要城市马赛和海外省瓜德罗普的疫情现在最为严重，被列入“最强警报区”，相关区域将实施“严格限制措施”。维兰说，在马赛和瓜德罗普的餐馆和酒吧必须从本周六(26日)起完全关闭；未能遵守防疫规定的公共场所也将关闭。

巴黎、里昂、尼斯、里尔等多个大城市被法国官方列入“强警报区”。在“强警报区”，公共场所聚会人数将限制在10人以内；酒吧和咖啡馆将在晚10点前结束营业；学生聚会、大型活动等均被禁止。另外，全法69个省份被列入“警报区”，这些地方的聚会人数应控制在30人。

根据法国卫生部当晚发布的疫情数据，法国23日单日新增确诊病例为13072例；法国官方累计确诊病例突破48万例，为481141例。最近一周病毒检测阳性率已上升至6.2%。法国新冠肺炎死亡病例现为31459例。(记者 李洋)